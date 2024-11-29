У Глобиному після ДТП рятувальникам довелося деблокувати постраждалого

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28 листопада о 13.55 на вул. Центральній у місті Глобине сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії травмувалась одна людина, ще одного пасажира вдалося врятувати. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Постраждалого, який застряг в автомобілі, деблокували за допомогою аварійно-рятувального обладнання. До ліквідації наслідків ДТП залучили одне відділення 6-го Державного пожежно-рятувального поста (ДПРП).

Причини та обставини аварії наразі з'ясовують. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, що того ж дня на трасі Київ — Харків Chevrolet на смерть збив чоловіка.