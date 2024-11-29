ДТП поблизу села Жуки: двоє постраждалих, одного деблокували рятувальники (доповнено)

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28 листопада о 20.43 поблизу села Жуки, що у Глобинській громаді, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувались дві людини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Один із постраждалих залишився затиснутим у пошкодженому автомобілі. Для його деблокування рятувальники використали шанцевий інструмент.