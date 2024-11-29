28 листопада о 20.43 поблизу села Жуки, що у Глобинській громаді, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувались дві людини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Один із постраждалих залишився затиснутим у пошкодженому автомобілі. Для його деблокування рятувальники використали шанцевий інструмент.
До ліквідації наслідків ДТП залучили одне відділення 6-го Державного пожежно-рятувального поста (ДПРП).
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, зіткнулися автомобіль Nissan, за кермом якого був 73-річний водій, та автомобіль ВАЗ, яким керував 45-річний чоловік. Постраждали водій ВАЗ і його 34-річний пасажир. Їх госпіталізували.
Слідчий підрозділ поліції вирішує питання про початок розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості травми).
Поліція продовжує встановлювати причини та обставини цієї аварії.
Нагадаємо, що того ж дня у Глобиному постраждалого також деблокували з автівки.
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