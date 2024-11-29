Актори Аматорського лялькового театру «Оселі добра і радості» виступили в посольстві Індонезії

У четвер, 28 листопада, в столиці України відбулася грандіозна премʼєра індонезійської казки від Аматорського лялькового театру Кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України».
В посольстві Республіки Індонезія в Україні актори театру — діти з інвалідністю, показали виставу «Буслів дарунок» за мотивами однойменної індонезійської народної казки.
Як розповів голова осередку Андрій Мельник, дітей дуже тепло зустрічали в посольстві й оцінили їх високий професіоналізм.
Представники керівництва міста Кременчук: директор Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Марина Доценко та начальник управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Ірина Вологодська подякували Посольству за підтримку проєкту, за надану можливість талановитим діткам з інвалідністю — юним акторам виступити перед індонезійськими дипломатами.
Продюсер проєкту Андрей Мельник розповів коротку історію Аматорського театру ляльок, подякував всім творчим добрим людям, меценатам, які допомагали у здійсненні задуманого.
Пан Андрій подякував пану Послу, консультанту проєкту доктору Прабово Химаван, творчій родині Горюновичей за музику до вистави, колективу Полтавського академічного обласного театру ляльок за допомогу у виготовленні ляльок.
Сама вистава пройшла на найвищому рівні. Діти показали високий професіоналізм й визнанням для них були бурхливі оплески глядачів й чисельні відгуки від високих гостей, серед яких були посли й дипломати.
Всі, хто брав участь у виставі, отримали подарунки й незабутні яскраві емоції.
Нагадаємо, у Кременчуці премʼєру вистави лялькового театру показали у суботу, 23 листопада.
Над виставою працювали — режисер-постановник — Валентина Ржегак, композитор Сергій Горюнович, член Національної спілки композиторів України, звукорежисер — постановник Олена Горюнович, асистенти режисера — постановника Івання Колотий та Наташа Якубенко, асистенти продюсера Жанетта Симонян та Екатерина Шабалина, продюсер Андрій Мельник.
Аматорський театр ляльок «Оселя добра і радості» — успішний спільний проєкт КМО СОІУ й Академії майбутнього.
У жовтні Посол Індонезії відвідав «Оселю добра і радості» Кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю, де подивилися репетицію лялькового театру.
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