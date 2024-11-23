«Буслів дарунок» - у Кременчуці відбулася премʼєра казки від Аматорського театру ляльок

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У суботу, 23 листопада, в Міському палаці культури відбулася премʼєра вистави Аматорського лялькового театру Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю».

Унікальність театру ляльок в тому, що всі актори — діти з інвалідністю, але вони грають на високому рівні, як справжні професіонали.

Вистава — це спільний проєкт осередку та Академії майбутнього.

Голова осередку Андрій Мельник розповів, що у виставі задіяні 17 дітей, які провели величезну роботу, готуючись до премʼєри. Разом з режисеркою-постановницею Валентиною Ржегак та батьками діти довгий час готувалися, вчили ролі, репетували.

— Це непросто, бо всі діти мають серйозні проблеми зі здоровʼям, але вони змогли подолати всі труднощі, й сьогодні ми всі побачили результат цієї великої роботи, — зазначив пан Андрій.

Вистава мала успіх. Глядачі, які прийшли підтримати акторів, ледве вмістилися в приміщення укриття МПК, де проводили премʼєру. Бурхливими оваціями вони зустрічали артистів й дякували за їх талант.

Всі задіяні в виставі отримали грамоти від міської влади.

— Хочу подякувати акторам, їх батькам, всім, хто допомагав готувати спектакль: Валентині Ржегак, Сергію Горюновичу, який написав музику до вистави, звукорежисеру Олені Горюнович, асистентам продюсера Катерині Сіромаха та Жанеті Симонян. Вдячність Полтавському театру, який допоміг створити ляльок для вистави, а також Посольству республіки Індонезія в Україні, - подякував Андрій Мельник.

Він також розповів, що 28 листопада театр ляльок відправляється на гастролі у Київ, де покаже цю виставу в посольстві Індонезії.

У виставі взяли участь: