Де у неділю в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У неділю, 24 листопада, в деяких районах Кременчука у зв’язку з проведенням робіт на електромережах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
вул. Виноградна, 15-56;
вул. В.Івасюка, 31-86/46;
вул. Ф.Єгорова, 2;
пров. І.Приходька, 3-24;
вул. І.Франка, 4-40;
пров. Крюківський, 4-12;
вул. Насосна, 2/25-100;
пров. Насосний, 3-22;
вул. М.Березовського, 7-45;
пров. М.Савченка, 3-8;
вул. Республіканська, 1-107;
вул. Тупікова, 3-10;
пров. К.Ушинського, 1-14;
пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
вул. Х. Алчевської, 2;
пров. Художній, 2-15;
вул. Художня, 28-57/2;
вул. Давида Кострова, 4-47/11;
вул. Івана Багряного, 31/16;
вул. Івана Дзюби, 2/3;
вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 08.00 до 17.00:
вул. Рєпіна, 9/28-24.
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