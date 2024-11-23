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Де у неділю в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 458

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 24 листопада, в деяких районах Кременчука у зв’язку з проведенням робіт на електромережах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В.Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф.Єгорова, 2;

пров. І.Приходька, 3-24;

вул. І.Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М.Березовського, 7-45;

пров. М.Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К.Ушинського, 1-14;

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 08.00 до 17.00:

вул. Рєпіна, 9/28-24.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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