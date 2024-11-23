Де у неділю в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 458

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 24 листопада, в деяких районах Кременчука у зв’язку з проведенням робіт на електромережах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-56; вул. В.Івасюка, 31-86/46; вул. Ф.Єгорова, 2; пров. І.Приходька, 3-24; вул. І.Франка, 4-40; пров. Крюківський, 4-12; вул. Насосна, 2/25-100; пров. Насосний, 3-22; вул. М.Березовського, 7-45; пров. М.Савченка, 3-8; вул. Республіканська, 1-107; вул. Тупікова, 3-10; пров. К.Ушинського, 1-14; пров. Ф Мазуленка, 2/7-7; вул. Х. Алчевської, 2; пров. Художній, 2-15; вул. Художня, 28-57/2; вул. Давида Кострова, 4-47/11; вул. Івана Багряного, 31/16; вул. Івана Дзюби, 2/3; вул. Рєпіна, 9/28-60/3; вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31; вул. Паризька, 16/38,18,20/33; вул. Антона Чехова, 1/13-35/9; пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 08.00 до 17.00: вул. Рєпіна, 9/28-24.

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