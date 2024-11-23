Довічне позбавлення волі отримав депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті

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Внаслідок підриву гранат у грудні минулого року загинуло двоє людей, а ще 26 громадян отримали поранення

За матеріалами Служби безпеки та Закарпатської обласної прокуратури довічне позбавлення волі отримав депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Унаслідок вибухів тоді постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень.

За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до скоєння злочину. Спочатку він через власні зв’язки у кримінальних колах придбав бойові гранати, а потім сховав їх у своєму будинку.

У день засідання сільради депутат приніс бойові гранати до приміщення держустанови. Він ненадовго вийшов з сесійної зали, привів гранати в бойову готовність та повернувшись назад, дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу зали, де знаходився майже повний склад депутатського корпусу сільради.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: