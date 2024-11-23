Україна вшанувала жертв Голодоморів свічками пам’яті

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 188

Мільйони українців по всьому світу запалили сьогодні увечері свічки пам’яті жертв голодоморів на своїх підвіконнях

Мільйони українців запалили сьогодні увечері свічки пам’яті, вшанувавши жертв Голодоморів. Про те, як це відбувалося у Полтаві написав у своєму Телеграм-каналі керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

- О 16.00 разом зі всією країною запалили свічки памʼяті. Схиливши голови, вшанували мільйони українців – безвинних жертв голодоморів. Уже втретє в умовах повномасштабної війни Росії проти України вшановуємо пам'ять жертв геноциду, застосованого радянською системою. Те, що переживала наша країна тоді, і те, що переживає зараз, свідчить лише про одне – той, хто скоює злочини проти людства, має бути жорстоко покараний. Усі ми, українці, продовжуємо боротися за нашу свободу та незалежність. І попри все незмінно важливим залишається збереження памʼяті. Запаліть сьогодні свічку на згадку про кожного закатованого голодом. Пронесіть світло пам'яті крізь покоління. Боремося за Україну та підтримуємо наші Сили оборони. Слава Україні! – написав очільник Полтавщини.

Нагадаємо, сьогодні у День пам’яті жертв Голодоморів українці згадують жертв сталінського геноциду.



