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У Кременчуці на вулиці Київській сталася автотроща — травмовано жінку

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 625

 

Поліція Полтавщини встановлює причини та обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 листопада, близько 11.10 на вулиці Київській у Кременчуці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Volkswagen Jetta, під керуванням 49-річного водія, та автомобіль Volkswagen Caddy, яким керував 45-річний чоловік.

Унаслідок ДТП пасажирку, яка перебувала в автомобілі Volkswagen Caddy, доставили до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

 


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП поліція Полтавщини Кременчук пасажир травмовані
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