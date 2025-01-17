В Україні сума готівки в обігу за минулий рік збільшилася на 58 млрд грн й досягла 822 млрд грн

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 122

На одного жителя України станом на 1 січня 2025 року припадало 63 банкноти та 186 монет

Національний банк України повідомив, що у 2024 році сума готівки, що перебувала в обігу, збільшилася на 7,6% (58 млрд грн) та станом на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд грн. Про це у Телеграмі повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу залишалися на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни.

У НБУ оприлюднили низку цікавих фактів щодо статистики готівкового обігу.

Так, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.

На одного жителя України на початок цього року припадало 63 банкноти та 186 платіжних розмінних і обігових монет (станом на 1 січня 2024 року – 66 та 177 штук відповідно).

Наразі найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8%).

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року. Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монети, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Також динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 24,5%.

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 15% та 11% відповідно), оскільки, вони поступово вилучаються з обігу та замінюються на відповідні монети.

Більш докладно динаміку всіх номіналів монет та банкнот в обігу за 2024 рік можна подивитися на сайті НБУ.

Нагадаємо, ми раніше писали, що НБУ прогнозує зростання зарплат в Україні.