На Кременчуччині селищного голову підозрюють у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків на 1,5 млн грн

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 165

Посадовець за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси

Голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Про це повідомляє пресслужби Полтавської обласної прокуратури та Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.

— Селищний голова затвердив тендерну документацію із завищеними цінами на екскаватор, три мікроавтобуси Volkswagen Crafter та один Mercedes-Benz Sprinter. До документації не включили обов’язкові сертифікати та протоколи випробувань, які підтверджують відповідність транспортних засобів вимогам законодавства. Всі тендери проводились для єдиного учасника, якого і визнавали переможцем, – зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Полтавська обласна прокуратура інкримінує чиновнику зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та інших осіб, причетних до злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії та оперативний супровід здійснюються ГУНП в Полтавській області.

Селищний голова вже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України (використання завідомо підробленого документа та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Обвинувальний акт стосовно нього у 2023 році був направлений до суду.

За такий службовий злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, учора ми писали, що 13 січня поліція Полтавщини затримала 41-річного селищного голову та його спільника за отримання хабаря.