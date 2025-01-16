Поліція Полтавщини затримала на хабарі селищного голову — йому загорожує до 10 років ув’язнення

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Селищний голова через посередника вимагав у підрядника понад 60 тисяч гривень за надання дозвільних документів

13 січня поліція Полтавщини затримала 41-річного селищного голову та його спільника — місцевого підприємця — за отримання хабаря. Посадовець вимагав понад 60 тисяч гривень у підрядника за надання дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень, розташованих за межами населених пунктів селищної ради. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Затримали селищного голову та спільника ісля передачі грошей поблизу одного із полтавських закладів харчування. За інформацією начальника Головуправління поліції Полтавщини Євгена Рогачова, під час обшуків слідчі вилучили отримані від підрядника кошти, мобільні телефони та автомобіль пособника.

Злочинну оборудку задокументували слідчі Слідчого управління та оперативники обласної поліції.

Селищному голові пред’явили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — отримання неправомірної вигоди службовою особою. Його голову взяли під варту із можливістю внесення 240 тисяч гривень застави.

Підприємцю інкримінують пособництво у скоєнні злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Йому призначили заставу у розмірі понад 450 тисяч гривень.

Санкція ч. 3 ст. 368 передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.



