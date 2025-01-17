Суд у справі загибелі дитини у кременчуцькому дитсадку: засідання відклали через адвоката обвинуваченої

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 168

Обвинувачена Панащук уклала угоду з іще одним адвокатом, який до засідання не встиг ознайомитися з матеріалами справи і наразі перебуває на лікарняному

Сьогодні, 17 січня, у стінах Автозаводського районного суду у Кременчуці мало б відбутися чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. Проте засідання відклали.

Як з’ясувалося, обвинувачена Панащук, яка працювала у дитсадку завідувачкою господарства, уклала угоду зі ще одним адвокатом, Валентином Більдою. Адвокат надіслав до суду клопотання з проханням відкласти засідання у зв’язку з тим, що він не встиг ознайомитися з матеріалами справи і наразі перебуває на лікарняному.

Представники потерпілих, адвокати Лазоренко та Маслова виступили проти перенесення засідання і повідомили, що у обвинуваченої вже є один адвокат, тож відсутність іншого захисника не порушує її права на захист.

Підтримали прохання про відтермінування засідання захисники обвинувачених Ульянов, Кононенко і Сьоря: вони апелювали до важливості права кожного обвинуваченого на ефективний захист, який включає можливість адвоката підготуватися до справи та брати участь у судовому розгляді. А відмова у перенесенні засідання може порушити право обвинуваченої Панащук на захист, гарантоване Кримінальним процесуальним кодексом та міжнародною практикою. Крім того, матеріали справи складаються із 16 томів, тож адвокат Більда повинен мати вдосталь часу, аби встигнути з ними ознайомитися.

Також адвокат Ульянов, який і є першим захисником обвинуваченої, повідомив, що він «відповідно до адвокатської етики не може суперечити позиції свого клієнта».

Заслухавши думки усіх сторін, суд ухвалив рішення відкласти засідання на іншу дату — наступне слухання має відбутися 3 лютого о 14.30.

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.