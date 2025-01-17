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На російсько-українській війні загинув бойовий медик з Кременчуччини Едуард Волювач

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 171

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України

27 грудня 2024 року на російсько-українській війні загинув бойовий медик з Кременчуччини Едуард Волювач. Молодший сержант загинув під час виконання бойового завдання в районі Торецька Бахмутського району Донецької області.

Жителі села Максимівка 7 січня, схилившись на коліно, попрощалися із односельцем та захисником України.  

 

Волювач Едуард Валерійович народився 19 березня 2002 року у селі Максимівка Кременчуцького району. У 2008 році пішов у перший клас Максимівського НВК, який  закінчив у 2019 році. По закінченні — вступив на навчання до Кременчуцького професійно-технічного училища № 26 та здобув професію автослюсаря. У 2021 році Едуард був призваний до лав Збройних Сил України. Проходив службу у 101-й бригаді охорони Генерального штабу.

У 2022 році пройшов перепідготовку у «Десні». У 2023 році уклав контракт із Збройними Силами України. Захищав Україну на Донеччині, був нагороджений медалями «Учасник бойових дій» та «Ветеран війни».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Піщане
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