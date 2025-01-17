Верховна Рада лишила в бюджеті Кременчука 94 млн грн: за це Малецький подякував нардепам Шаповалову і Мовчану

У бюджеті Кременчука лишається 94 мільйони гривень: Верховна Рада України списала місту короткострокові позички періоду 2009-2014 років. Про це під час сесії Кременчуцької міської ради повідомив мер міста Віталій Малецький.
За це міський голова подякував народним депутатам від Кременчука Юрію Шаповалову та Олексію Мовчану:
Нагадаємо, до бюджету Кременчука, як і інших міст в Україні, із кінця минулого року Верховна Рада повернула механізм застосування реверсної дотації — із бюджету громади частину коштів забиратимуть і дофінансовуватимуть ними ті громади, які самостійно не можуть забезпечити свої фінансові потреби. Так у 2024 році Кременчук втратив 146 мільйонів гривень із бюджету.
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