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Зовнішньоторговельний оборот підприємств Полтавщини за 11 місяців 2024 року склав понад $2,7 млрд

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 135

 

Обсяг регіонального експорту товарів збільшився у порівнянні з позаминулим роком на 37,5% та досяг $1763 млн

Зовнішня торгівля товарами Полтавської області за 11 місяців 2024 року

Попри воєнні виклики підприємств Полтавської області ведуть активну зовнішню торгівлю виробленими товарами. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Як і в минулі роки Полтавщина має позитивне сальдо зовнішньоторгівельного обороту, яке становить 803,1 млн $. Зовнішньоторгівельний оборот товарів підприємств області за 11 місяців 2024  року складає понад 2,7 млрд $.

А обсяг регіонального експорту товарів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 37,5% та досяг $1763 млн.

Лідируючі позиції за обсягами експорту займають поставки мінеральних продуктів — це майже 38% від усього експорту області. На експорт продукції рослинного походження припадає понад 30% усього загальнообласного експорту.

Крім того:

  • 10,9% становлять поставки готових харчових продуктів,
  • 8,4% — поставки жирів та олій тваринного або рослинного походження,
  • 3,7% — продукції хімічної та, пов’язаних із нею галузей промисловості.    

Обсяг імпорту продукції до області зріс на 16% до показника січня-листопада 2023 року — до 960,5 млн $.

— Зовнішньоторгівельні операції проводились із партнерами зі 138 країн світу. Європейський Союз є одним із найбільших торгівельних партнерів Полтавської області, зовнішньоторгівельний оборот продукцією з яким становить 1496 млн $, або 55% від загальнообласного обсягу торгівлі, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська область експорт імпорт торгівля
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