Зовнішньоторговельний оборот підприємств Полтавщини за 11 місяців 2024 року склав понад $2,7 млрд

Обсяг регіонального експорту товарів збільшився у порівнянні з позаминулим роком на 37,5% та досяг $1763 млн
Зовнішня торгівля товарами Полтавської області за 11 місяців 2024 року
Попри воєнні виклики підприємств Полтавської області ведуть активну зовнішню торгівлю виробленими товарами. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Як і в минулі роки Полтавщина має позитивне сальдо зовнішньоторгівельного обороту, яке становить 803,1 млн $. Зовнішньоторгівельний оборот товарів підприємств області за 11 місяців 2024 року складає понад 2,7 млрд $.
А обсяг регіонального експорту товарів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 37,5% та досяг $1763 млн.
Лідируючі позиції за обсягами експорту займають поставки мінеральних продуктів — це майже 38% від усього експорту області. На експорт продукції рослинного походження припадає понад 30% усього загальнообласного експорту.
Крім того:
Обсяг імпорту продукції до області зріс на 16% до показника січня-листопада 2023 року — до 960,5 млн $.
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