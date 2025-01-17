Коли та наскільки проіндексують пенсії у 2025 році та як не потрапити на гачок до шахраїв

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 421

Попри воєнний стан уряд планує проіндексувати пенсії, як це робили у 2022, 2023 та 2024 роках. Щорічна індексація пенсії — це відносно дієвий механізм осучаснення пенсійних виплат, щоб не допустити їх «застарівання» та захистити пенсіонерів від знецінення пенсійних виплат через інфляцію.

Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року. Відповідні кошти на це передбачені у державному бюджеті України на 2025 рік.

Обережно — шахраї

Індексація пенсій в Україні у 2025 році, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів. Громадян повідомлять про проведення індексації та її розмір виключно через офіційні інформаційні канали, а заповнювати додаткові анкети пенсіонерам не потрібно.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

— Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету. Звертаємо увагу — це маніпуляція, — пояснюють у ПФУ.

Шахраї закликають пенсіонерів терміново заповнити певні анкети, щоб «пройти індексацію» та «встигнути отримати кошти». У ПФУ наголошують, що це шахрайська схема, спрямована на викрадення особистих даних громадян.

— Щоб не стати жертвами аферистів, просимо користувачів у жодному разі не переходити за подібними посиланнями, — закликають фахівці.

Як працює шахрайська схема

Аферисти створюють фейкові повідомлення із заголовками про термінову індексацію пенсій та прикріплюють до них посилання на фішингові сайти. Переходячи за такими посиланнями, довірливі користувачі опиняються на сторінках, які імітують офіційні ресурси ПФУ чи інших державних установ. Далі пенсіонерам пропонують заповнити анкету, вказавши особисті дані, банківську інформацію та контактні номери телефонів. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків жертв або використовувати зібрану інформацію для продовження шахрайських дій.

Пенсіонерам варто пам’ятати, що офіційні установи ніколи не вимагають заповнювати жодні анкети для перерахунку пенсій чи отримання додаткових виплат.

Щоб уберегтися від шахрайства:

не переходьте за посиланнями в сумнівних повідомленнях — особливо якщо вони надходять від невідомих контактів або з неперевірених джерел;

не заповнюйте жодних анкет та не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах, навіть якщо вони виглядають як офіційні;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації — слідкуйте за новинами на офіційних сторінках Пенсійного фонду України та Уряду;

якщо у вас є сумніви щодо правдивості інформації, звертайтеся до Пенсійного фонду за консультацією через офіційний сайт або гарячу лінію.

Як відбувається індексація пенсій



Умови проведення індексації пенсій в Україні регулюються частиною другою статті 42 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий перерахунок проводиться автоматично, без необхідності додаткового звернення та не потребує заповнення жодних онлайн анкет.

Питання про індексацію пенсій у 2025 році буде визначене окремою постановою Кабінету міністрів України, а Пенсійний фонд офіційно повідомить про її початок через свої інформаційні канали. Це означає, що пенсіонери отримають виплати без жодних додаткових дій з їхнього боку.

Кому та на скільки підвищать виплати

У державному бюджеті 2025 року сукупні видатки на пенсійне забезпечення українців визначені у розмірі 780,9 млрд грн.

Цих коштів достатньо, щоб провести індексацію. Проте, пенсію у березні підвищать не всім. Як і у попередні роки, індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки, оскільки їх виплати вважаються актуальними.

Наразі не відомо, яким буде розмір цієї індексації, бо він розраховується на підставі офіційних статистичних даних щодо рівня інфляції за 2024 рік та динаміки зростання середньої зарплати за останні 3 роки. Ці цифри стануть відомими не раніше лютого, а відповідно і розмір індексації пенсій буде визначений урядом наприкінці лютого 2025 року.

Розмір підвищення пенсій становить суму половини від річної інфляції за 2024 рік та половину від зростання показника середньої зарплати за останні три роки (2022-2024 р. р.) порівняно з попередніми трьома роками (за 2021-2023 р. р.).

Зазначимо, нещодавно Національний банк України заявив, що базова інфляція у 2024 році зросла до 10,7%. Остаточної цифри поки немає, але половина від цієї попередньої цифри складає 5,35%. А зростання середньої заробітної плати за останні три роки очікується на рівні 12,7% (половина — 6,35%). То ж можна порахувати приблизну суму індексації пенсій у 2025-му році — 11,7% (5,35% + 6,35%). Варто зазначити, що це дуже приблизні розрахунки й точна цифра стане відомою за кілька тижнів.

Хоча, нещодавно з’явилася інформація про те, що Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік. Індексацію пенсій у ньому планують провести з коефіцієнтом 1,10, тобто підвищення планується на 10%. Про це йдеться у проєкті постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ.

— Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 1.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10, - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Чи затвердить цей показник індексації пенсій Кабмін, ми дізнаємося невдовзі.

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Нагадаємо, що у 2024 році коефіцієнт індексації пенсій таким чином був розрахований та визначений урядом у 1,0796 — тобто пенсії підвищили майже на 8%. Середній рівень зростання пенсій з 1-го березня 2024 року після індексації склав 397 грн, при цьому розмір індексації минулого року був обмежений 1500 гривнями.

Варто зазначити, що індексація пенсій розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють прийом громадян і надання телефонних консультацій.