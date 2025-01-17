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«На щиті» додому повернувся військовий, випускник Кременчуцької гімназії №16 Євгеній Ничипорович

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 479

  

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України

Схилившись на коліно, 16 січня у Козельщинській громаді провели в останню путь полеглого на російсько-українській війні воїна Євгенія Ничипоровича (1998 р. н.). Євгеній Ничипорович загинув 10 січня цього року під час російського артилерійського обстрілу в районі с. Журавка, що на Сумщині. Гранатометник десантно-штурмової роти призваний на військову службу 11 жовтня 2024 року, боронив нашу землю на сумському напрямку.

Євгеній навчався у Кременчуцькій гімназії № 16. Він став 15 випускником школи, який загинув на російсько-українській війні. 

 

— На превеликий жаль, захищаючи український народ, гинуть наші воїни, наші Герої… Трагічна звістка прийшла у школу  про загибель випускника 2014 року  Ничипоровича  Євгенія Олександровича 1998 року народження,  який віддав своє молоде життя за Незалежність нашої держави.

Добра, світла пам’ять про Женю та вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях. Глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним  з приводу втрати мужнього воїна, захисника України. Вічна слава і світла пам’ять Герою, — йдеться у повідомленні пресслужби Кременчуцької гімназії №16. 

Прощання з загиблим воїном відбулося у громаді Козельщини Кременчуцького району.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Козельщина
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