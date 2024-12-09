Мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва

Будівельна компанія з благословіння мерії відокремила секцію гуртожитку та заявила плани на приватизацію колишніх кімнат. Ця ж фірма фігурує у справі розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану
Гуртожиток по вул. Квітки Цісик, 36 в районі вул. Героїв УПА (колишня «Гвардійська») — 4-поверхова будівля на три під'їзди, у якій 120 кімнат площею 10-12 кв. м. У 2022 році будівлю ремонтували за бюджетні кошти, обіцяючи житло переселенцям. Місцеві кажуть, що переселенці у гуртожитку прожили недовго: люди поїхали через побутові умови. Перший поверх одного з під'їздів гуртожитку мерія вивела з житлового фонду та віддала в оренду компанії, що має офіс у сусідньому будинку. Приміщення готують до приватизації. Компанія-орендар — фігурант досудового слідства щодо справи з постачання причепів для військових за завищеними цінами. Серед власників компанії — Анна Тертична (Бабаєва). Інша компанія, співвласницею якої є пані Анна — «Житлобудсервіс», якраз і виконувала роботи з ремонту цього гуртожитку для переселенців.
У травні 2022 року міський голова пан Малецький розміщує пост у соцмережах щодо гуртожитку по пров. Квітки Цісик 36 (Л. Толстого), де велись роботи з ремонту кімнат для переселенців. У проникливій промові «про все буде Кременчук» мер обіцяє, що після війни ці кімнати надаватимуться кременчужанам, які стоять у черзі на отримання житла. Пост засипали лайками та захопленими коментами, схожими на ботів.
До речі, ще до війни лунали плани реконструювати цей гуртожиток під квартири.
На жаль, в реальності картина вийшла не така гарна. У гуртожитку відремонтували один під'їзд з трьох. А в ньому зробили лише кілька секцій, які віддали переселенцям. Ми нарахували з десяток пластикових вікон — це саме ті кімнати, які ремонтували для тих, хто втікав до Кременчука від обстрілів. Зараз місцеві мешканці кажуть, що переселенців в гуртожитку майже не залишилось — люди поїхали через побутові умови:
До речі, на сайті Полтавської ОВА у переліку вільних місць для переселенців ми не знайшли гуртожиток по вул. Квітки Цісик, 36. Виходить, наразі туди переселенців не заселяють.
Отже, для переселенців у гуртожитку знайшли лише кілька секцій з трьох під'їздів. Ми подумали, що, мабуть, усі інші кімнати гуртожитку були зайняті, тож у них не могли оселити людей. Однак на диво у березні 2023 році перший поверх одного з під'їздів раптом «відокремили» від будівлі — за техпаспортом це 7 кімнат з коридором площею понад 100 кв. м.
Виконком розглянув звернення засекреченої контори, що запропонувала вивести частину гуртожитку з житлового фонду у нежитловий. Влада швиденько погодилась на таку цікаву пропозицію. Мабуть, війна закінчилася і кімнати вже нікому не потрібні.
У квітні частину гуртожитку включають до так званого переліку першого типу — це нерухомість, що відправиться на аукціон оренди. А це вже перший крок до продажу комунального майна.
І тут же поквапом оголошують конкурс оренди. Учасники мали бути просто суперменами, аби встигнути з подачею документів — для збору паперів мерія надала лише три робочі дні! Не дивно, що на все місто знаходиться лише одна така компанія-чемпіон. 4 травня 2023 року проходить аукціон оренди. Його виграє єдиний учасник. Вартість оренди 104 кв. м. — 7,3 тис. грн.
Далі стандартна схема приватизації. За місяць затверджують вартість частини гуртожитку — це ціна, за якою надалі її може викупити орендар.
Договір оренди, який спочатку уклали на рік, продовжили до 2028 року.
У жовтні 2023 мерія надала право зробити «невід'ємні поліпшення». У травні 2024-го орендар практично подає заявку на приватизацію приміщення.
У серпні 2024 року орендар вже звітує про проведений ремонт — згідно з паперами, він вклав в ремонт приблизно $12,6 тис. власних коштів. Наступний крок — отримати «добро» на викуп приміщення. Цього документу ми ще не побачили, проте цей етап можна вважати формальністю, адже компанія з дозволу влади вклала в ремонт понад 25% від вартості приміщення. Тож має право на приватизацію. Вартість викупу складе $18,5 тис., це $177 за кв. м.
Що ж змусило владу віддати приватному бізнесу частину гуртожитку, у який можна оселити переселенців чи сиріт? Невже ці 7 кімнат будмагазину потрібніші? І що це за компанія, якій раптом знадобилась частина старенького гуртожитку десь у задвірках?
За паперами, орендарем стало ТОВ «АКТИВБУД-М». Її профіль — оптова торгівля будматеріалами та сантехнікою.
За дивним збігом, серед кінцевих бенефіціарів компанії значиться пані Тертична (Бабаєва). Вона увійшла до компанії у квітні 2024 року.
Ми поїхали подивитися на гуртожиток. Це — під'їзд, який віддали в оренду (перший поверх, третій під'їзд). Бачимо красиві поміняні вікна.
До «майже прихватизованої» частини гуртожитку стінка в стінку прилягає красива модна будівля. Така собі архітектурна візитівка Кременчука.
У подвір'ї ми побачили склад будівельних матеріалів.
Нам підказали, що адреса будівлі — вул. Квітки Цісик 36 А. Держреєстр речових прав підказав, що з весни 2024 року одна зі співвласниць красивої будівлі — знов Анна Тертична.
До речі, ми були у захваті від дороги. Попри віддаленість провулка від головної магістралі, нас порадував рівнесенький асфальт біля будівлі. Мабуть, про переселенців турбуються.
Ми пішли шукати офіс компанії ТОВ «АКТИВБУД-М». За дивним збігом він знаходиться поруч з гуртожитком, по вул. Квітки Цісик 40. Яка ж неймовірна вдача, у прозорому конкурсі вибороти можливість розширити свій бізнес коштом сусідів!
За адресою ТОВ «АКТИВБУД-М» побачили будівельний магазин. Гугл каже, що це — «Будівельник», проте вивіски наразі немає. Відремонтована будівля знаходиться одразу за тією красивою прибудовою, співвласницею якої виявилась пані Тертична. Але нас чекав ще один сюрприз.
Співвласницею цього магазину знов виявилась Тертична (Бабаєва) Анна Олегівна! І знов з весни 2024 року. Тобто, два приміщення перейшли у співвласність в один день. Того ж місяця у мерію подали заявку щодо планів з приватизації частини сусіднього гуртожитку.
Виходить, два приміщення пов’язані з однією бізнес-структурою та однією підприємицею. А тепер будівельний бізнес розшириться. Щоправда, за рахунок переселенців та тих, хто стоїть на квартирній черзі.
Стан будівлі гуртожитку роками викликав питання. Протягом 2020-2022 років у ремонт гуртожитку по вул. Квітки Цісик з міського бюджету вклали приблизно 3 млн грн. Зокрема:
Виконавцем робіт з ремонту гуртожитку у 2022 році вартістю понад 2,3 млн грн стала компанія «Житлоінвест». При цьому без використання електронної системи закупівель — застосували «переговорну процедуру» закупівлі.
Компанія «Житлоінвест» дуже відома у місті. Вона тріумфальний переможець тендерів: отримала з бюджету замовлень на 64 мільйони. Ми вже писали, що мерія прописувала умови тендерів під компанію «Житлоінвест», зокрема, мобільних комплексів для прання та гігієни, призначених для військових частин. Але це довга та окрема історія.
За даними ClarityProject, зараз кінцевим бенефіціаром «Житлоінвест» є донька ексмера Олега Бабаєва Анна Бабаєва (Тертична). Також серед засновників ТОВ «Житлоінвест» вказано ім’я доньки Олександра Плужника — колишнього очільника Полтавського УБОЗа та фігуранта журналістських розслідувань.
Отже, компанія, кінцевим бенефіціаром якої є пані Тертична (Бабаєва) виконувала ремонт у гуртожитку, частину якого мерія люб’язно надає у викуп іншій компанії пані Тертичної.
Маємо зазначити, що під'їзд, частину якого віддають на приватизацію, не ремонтували за бюджетні кошти. Але таки приємно мати офіс чи магазин у будівлі, де місто хоча б підлатало дах та зробило гарну дорогу. Пощастило!
ТОВ «АКТИВБУД-М» — дуже успішна молода компанія, «дитя війни», бо народилась у 2022 році. І за час війни виграла тендерів від міської влади на 30 млн грн. Перемогла у 190 закупівлях.
Ми вже писали про цю компанію у 2023 році. Тоді пані Тертична не значилась серед бенефіціарів. А розслідування привело нас до прізвищ цілої когорти посадовців та пов’язаних з ними бізнес-структур.
Зокрема, номер телефону компанії ТОВ «АКТИВБУД-М», який є в її історичних реєстраційних даних, привів нас до компанії «Домовий».
У мережу з цією назвою входить і магазин «Жовтий аероплан», що на вулиці Небесної Сотні, 53. За цією адресою (стара назва Пролетарська, 53) зареєстроване однойменне ПП «Жовтий аероплан», одним з кінцевих бенефіціарів якого є Кравченко Дмитро Васильович — заступник міського голови Кременчука з будівництва.
ТОВ «АКТИВБУД-М» наразі фігурує у справі щодо закупівлі причепів для військових — управління БЕБ у Полтавській області проводить досудове розслідування. Під час досудового розслідування встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснювалася розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах. За результатами проведення судової економічної експертизи загальна сума «переплат» понад 8,6 млн грн. Розгляд справи триває.
Але цей дивний «шлейф» не завадив мерії надати всі дозволи, потрібні для подальшої приватизації компанією частини гуртожитку.
Нагадаємо, що в місті триває приватизація комунального майна. Приміщення колишніх аптек, управлінь у ласих районах міста віддають за непристойно низькими цінами. Значна частина міських приміщень викуплена відомим підприємцем та асоційованими з ним бізнес-структурами.
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