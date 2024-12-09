Мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 844 Коментарів: 1

Будівельна компанія з благословіння мерії відокремила секцію гуртожитку та заявила плани на приватизацію колишніх кімнат. Ця ж фірма фігурує у справі розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану

Гуртожиток по вул. Квітки Цісик, 36 в районі вул. Героїв УПА (колишня «Гвардійська») — 4-поверхова будівля на три під'їзди, у якій 120 кімнат площею 10-12 кв. м. У 2022 році будівлю ремонтували за бюджетні кошти, обіцяючи житло переселенцям. Місцеві кажуть, що переселенці у гуртожитку прожили недовго: люди поїхали через побутові умови. Перший поверх одного з під'їздів гуртожитку мерія вивела з житлового фонду та віддала в оренду компанії, що має офіс у сусідньому будинку. Приміщення готують до приватизації. Компанія-орендар — фігурант досудового слідства щодо справи з постачання причепів для військових за завищеними цінами. Серед власників компанії — Анна Тертична (Бабаєва). Інша компанія, співвласницею якої є пані Анна — «Житлобудсервіс», якраз і виконувала роботи з ремонту цього гуртожитку для переселенців.

«Що ж ти, здав назад?»: переселенці поїхали з відремонтованих кімнат

У травні 2022 року міський голова пан Малецький розміщує пост у соцмережах щодо гуртожитку по пров. Квітки Цісик 36 (Л. Толстого), де велись роботи з ремонту кімнат для переселенців. У проникливій промові «про все буде Кременчук» мер обіцяє, що після війни ці кімнати надаватимуться кременчужанам, які стоять у черзі на отримання житла. Пост засипали лайками та захопленими коментами, схожими на ботів.

До речі, ще до війни лунали плани реконструювати цей гуртожиток під квартири.

На жаль, в реальності картина вийшла не така гарна. У гуртожитку відремонтували один під'їзд з трьох. А в ньому зробили лише кілька секцій, які віддали переселенцям. Ми нарахували з десяток пластикових вікон — це саме ті кімнати, які ремонтували для тих, хто втікав до Кременчука від обстрілів. Зараз місцеві мешканці кажуть, що переселенців в гуртожитку майже не залишилось — люди поїхали через побутові умови:

— Ніякого поліпшення умов тут не було! — ділиться з нами кременчужанка, що майже 20 років проживає у гуртожитку. — Там, де переселенці, понаставляли пластикових вікон та абияк зробили ремонт під'їзду — то провід стирчить, то штукатурка посипалась. Ви з вулиці можете побачити, де живуть переселенці. Жили. Бо половина потікала, тому що війна затягнулась, а людина, яка жила заможно і звикла до гарних умов, довго тут не витримає. Один туалет на 6 кімнат, одна кухня, одна пральна машина на кілька секцій. А для купання воно взагалі не призначене.