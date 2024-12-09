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У Пентагоні підрахували, скільки мільярдів з лютого 2022 року РФ витратила на війну проти України

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 110

 

Росія втратила в Україні вбитими та пораненими понад 700 тисяч військових 

Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країна-агресорка витратила 200 мільярдів доларів і це перевищило сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни. Про це повідомило Міністерство оборони США.
За його словами, Росія заплатила величезну ціну за «безглуздість» свого лідера Володимира Путіна. З лютого 2022 року РФ втратила понад 700 тисяч людей вбитими та пораненими на додачу до 200 млрд доларів. Остін назвав ці цифри «приголомшливою ціною», яку Росія платить за свою агресію. Він також підкреслив, що за останні кілька місяців РФ втрачала близько 1000 осіб на день.

— А російські втрати лише за перший рік обраної Путіним війни, схоже, більші, ніж втрати Москви в усіх її конфліктах, починаючи з Другої світової війни, разом узятих, — сказав Остін.

Очільник Пентагону наголосив на важливості протидії Кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи «Рамштайн», яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з РФ, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 млрд дол.

Зазначимо, що нещодавно призначений комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував виділити 100 млрд євро на оборону для захисту від агресії РФ. Поточний семирічний бюджет ЄС передбачав лише 10 млрд євро на оборону. Кубілюс назвав десятикратне збільшення видатків на оборону амбітним рішенням, необхідним для посилення європейської безпеки на тлі російської загрози.

Нагадаємо, учора Президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих та поранених за час російсько-української війни. Зокрема, він назвав оновлені дані про російські втрати, які перевищують 750 тисяч: 198 тисяч убитих російських загарбників та понад 550 тисяч поранених. А також сказав про кількість загиблих та поранених з боку України: 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою та 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. Він підкреслив, що це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються усі поранення, зокрема легкі та повторні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: США війна витрати втрати втрати окупантів
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