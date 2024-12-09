Завтра Кременчук попрощається із полеглим військовослужбовцем Віталієм Винарчуком

Завтра, 10 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військовослужбовця Віталія Винарчука. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 30 листопада 2024 року.
Прощання та поховання Віталія Винарчука відбудеться у вівторок, 10 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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