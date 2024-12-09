Завтра Кременчук попрощається із полеглим військовослужбовцем Віталієм Винарчуком

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 362

Завтра, 10 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військовослужбовця Віталія Винарчука. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення.

Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 30 листопада 2024 року.

Прощання та поховання Віталія Винарчука відбудеться у вівторок, 10 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.