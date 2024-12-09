Кременчуцькі актори виступили у Німеччині зі перфомансом «Листи з нуля»

На початку грудня з Німеччини повернулися Тетяна Широка, керівниця і режисерка театру «Арлекін», акторка, спілчанка Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, й Сергій Ситник, режисер Троїцького театру, актор, музикант, очільник Кременчуцького міського палацу культури.
У місті-побратимі Кременчука — Тюбінгені, вони з величезним успіхом презентували українській спільноті виставу «Листи з нуля».
Про ідею створення перфомансу «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла Тетяна Широка:
Саме так пані Тетяна дізналася про ці листи й вмовила подругу дати почитати їх. Зізнається, після прочитання не могла заснути всю ніч. Бо кожен лист написаний правдиво, відверто, проникливо.
Саме тоді їй пришла думка, що вибрані рядки з листів можна прочитати зі сцени, у театралізованій формі. Спитавши дозволу в Анни, отримала позитивну відповідь, але за однієї умови, щоб листи також почитали зі сцени у Німеччині.
Взяти участь у цім задумі Тетяна Широка запропонувала Сергію Ситнику, директору Міського палацу культури, режисеру Троїцького театру. Він одразу ж погодився й за кілька днів розпочалася творча робота над перфомансом «Листи з нуля».
Робота кипіла. На кожній репетиції вигадували щось нове, щоб підкреслити кожне важливе слово бійця з фронту.
Перший пробний спектакль показали у театрі «МО», режисер якого Максим Воробйов перебуває на фронті.
Наприкінці листопада виїхали до Німеччини. Там очікувала не лише українська діаспора, а й глядачі-завсідники німецького театру «Лінденгоф». Їх неймовірно зацікавила розповідь Анни про цей перфоманс.
Акторів зустрів директор місцевого театру, провів екскурсію-знайомство, розповів історію його створення.
Франц Кхав’єр Отт працює у театрі багато років, він чудовий драматург, режисер і актор.
Щодня під час підготовки спектаклю Франц проводив чимало часу з українцями, допомагаючи у технічних аспектах, підбирав і виставляв потрібне світло, облаштував великий екран, на якому у потрібному ритмі «йшли» титри перекладу спектаклю німецькою мовою.
Під час візиту пані Тетяна й пан Сергій зустрічалися також з французькими акторами, з мером Тюбінгена Борисом Пальмер. У творчій майстерні Анни Арламової разом виготовляли ескізи свого плаката і його друку. У передостанній день перебування у Тюбінгені була організована виставка з плакатами.
На цьому заході були присутні завідувач відділу культури, представники українського товариства. Сергій Ситник розповів про Кременчук і його творчість, на великому екрані показали світлини міста, колективів художньої самодіяльності. Німці й представники української діаспори були вражені почутим і побаченим.
Перфоманс поставлений за листами Дмитра Арламова, який з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться на фронті, на нулі, забезпечує зв’язок командування з позиціями.
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