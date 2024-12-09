Кременчуцькі актори виступили у Німеччині зі перфомансом «Листи з нуля»

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На початку грудня з Німеччини повернулися Тетяна Широка, керівниця і режисерка театру «Арлекін», акторка, спілчанка Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, й Сергій Ситник, режисер Троїцького театру, актор, музикант, очільник Кременчуцького міського палацу культури.

У місті-побратимі Кременчука — Тюбінгені, вони з величезним успіхом презентували українській спільноті виставу «Листи з нуля».

Про ідею створення перфомансу «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла Тетяна Широка:

— Влітку цього року я телефонувала своїй подрузі Анні Арламовій, художниці, яка мешкає і працює у місті Тюбінген. Вона повідомила, що відділ культури міста збирається запросити творчу делегацію з Кременчука. Також Анна розповіла, що її син, який зараз перебуває на передовій війни за Україну, надіслав кілька листів своїй дружині Надії «з нуля», але попрохав, щоб не показували ці листи матусі, щоб не травмувати її. Надія не втрималася і, щоб хоча б трохи заспокоїти матір, зізналася, що отримує листи від Дмитра, її чоловіка. Анна умовила невістку надіслати їй синові листи електронною поштою.

Саме так пані Тетяна дізналася про ці листи й вмовила подругу дати почитати їх. Зізнається, після прочитання не могла заснути всю ніч. Бо кожен лист написаний правдиво, відверто, проникливо.

— Дещо було написано у таких подробицях, що я вжахнулася. В яких страшних стражданнях і нестерпних муках змушені виживати на фронті українські бійці? І це щодня, щомиті випадає на долю тих, хто на війні! — каже пані Широка.

Саме тоді їй пришла думка, що вибрані рядки з листів можна прочитати зі сцени, у театралізованій формі. Спитавши дозволу в Анни, отримала позитивну відповідь, але за однієї умови, щоб листи також почитали зі сцени у Німеччині.

Взяти участь у цім задумі Тетяна Широка запропонувала Сергію Ситнику, директору Міського палацу культури, режисеру Троїцького театру. Він одразу ж погодився й за кілька днів розпочалася творча робота над перфомансом «Листи з нуля».

Робота кипіла. На кожній репетиції вигадували щось нове, щоб підкреслити кожне важливе слово бійця з фронту.

Перший пробний спектакль показали у театрі «МО», режисер якого Максим Воробйов перебуває на фронті.

— Відчули тісний зв’язок з глядачем і зрозуміли, що саме такий хід перфомансу найбільш прийнятний.

Наприкінці листопада виїхали до Німеччини. Там очікувала не лише українська діаспора, а й глядачі-завсідники німецького театру «Лінденгоф». Їх неймовірно зацікавила розповідь Анни про цей перфоманс.

Акторів зустрів директор місцевого театру, провів екскурсію-знайомство, розповів історію його створення.

— Ми дуже здивувалися, коли дізналися, що цей чудовий сучасний театр зроблено з будівлі колишньої конюшні. Під час спілкування у нас протяглися творчі ниточки. І ми цьому дуже зраділи, адже нас розуміли з півслова.

Франц Кхав’єр Отт працює у театрі багато років, він чудовий драматург, режисер і актор.

Щодня під час підготовки спектаклю Франц проводив чимало часу з українцями, допомагаючи у технічних аспектах, підбирав і виставляв потрібне світло, облаштував великий екран, на якому у потрібному ритмі «йшли» титри перекладу спектаклю німецькою мовою.

— Спектаклі йшли з надзвичайним успіхом. Жоден присутній не залишався байдужим, а по обличчях лилися щирі сльози. Після кожного спектаклю глядачі довго не відпускали нас, аплодуючи. Маємо надію, що це не остання зустріч у німецькім театрі…Згодом були зустрічі з акторами, обговорення спектаклю. Одразу почали вибудовуватися конструктивні пропозиції щодо подальшого творчого співробітництва між нашими театрами та творчими колективами міст-побратимів.

Під час візиту пані Тетяна й пан Сергій зустрічалися також з французькими акторами, з мером Тюбінгена Борисом Пальмер. У творчій майстерні Анни Арламової разом виготовляли ескізи свого плаката і його друку. У передостанній день перебування у Тюбінгені була організована виставка з плакатами.

— Усім, хто прийшов на виставку, ми показали наш спектакль.

На цьому заході були присутні завідувач відділу культури, представники українського товариства. Сергій Ситник розповів про Кременчук і його творчість, на великому екрані показали світлини міста, колективів художньої самодіяльності. Німці й представники української діаспори були вражені почутим і побаченим.

— У Німеччині я дізналася, що саме завдячуючи Анні Арламовій Кременчук був обраний містом-побратимом Тюбінгена. Саме вона на початку війни розповіла членам комісії, які обирали українське місто-побратим, що упродовж 20 років триває культурний обмін між Тюбінгеном і Кременчуком. Показала чимало світлин, розповіла про фестивалі дружби, виставки картин художників, спільні пленери студентів на островах Дніпра…

Перфоманс поставлений за листами Дмитра Арламова, який з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться на фронті, на нулі, забезпечує зв’язок командування з позиціями.