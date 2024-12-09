Рідним загиблих Героїв з Кременчуцького району вручили посмертні нагороди

6 грудня рідним загиблих Героїв вручали посмертні нагороди.
Нагрудний «Знак Пошани» Міністерства оборони України вручено посмертно Михайлові Кравченку з Козельщини. Михайло Кравченкобув депутатом Кременчуцької районної ради.
Нагадаємо, що раніше воїна нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Орден «За мужність» III ступеня (посмертно) вручено рідним загиблого воїна Ігоря Бордюга з Верхньої Жужманівки.
Хай пам’ять про їхній подвиг навічно закарбується у наших серцях!
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