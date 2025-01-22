Єдність чи розбрат: як українці ставляться до російськомовних, біженців та ВПО — соцопитування

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У порівнянні з минулим опитуванням, яке КМІС проводив у березні 2023 року, ставлення українців до основних груп не змінилося, або зміни не значні

Більшість українців толерантно ставляться до біженців, ВПО та російськомовних співгромадян. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у вівторок, 21 січня.

Як зазначають у КМІС, згуртованість та єдність є однією з важливих характеристик суспільства. А для України, яка вимушена боротися з могутнім ворогом — це питання виживання країни як незалежної держави.

— Соціологічні дослідження показують, що в цілому згуртованість українського суспільства зросла, а диференціація за регіонами, мовою та етнічністю суттєво зменшилася. Але війна в Україні стала причиною не лише фізичних руйнувань, а й соціальної диференціації у суспільстві. Унаслідок війни виникли нові категорії людей, які опинилися у різних ситуаціях: ті, хто воює, ті, хто отримав інвалідність, ті, хто залишився на місці, ті, хто був змушений залишити свій будинок та переїхати до іншого населеного пункту всередині України (ВПО), ті, хто виїхав за кордон (біженці), а також ті, хто опинився на окупованій території. Однак, іноді замість згуртуватися і підтримувати один одного, виникають нові форми недовіри та засудження, - зазначають у пресрелізі КМІС за підсумками соціологічного дослідження.

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження на цю тему у березні 2023 року і повторив через півтора року у вересні 2024 року, щоб проаналізувати соціальні наслідки війни в Україні та зрозуміти, як ці наслідки впливають на інтеграцію та згуртованість українського суспільства.

Ставлення до біженців, ВПО та тих, хто опинився на ТОТ

Майже половина — 47% опитаних з розумінням ставляться до тих, хто з початком повномасштабного вторгнення Росії був змушений виїхати за кордон, і не засуджують їх. Ще майже 40% опитаних, розуміючи причини виїзду за кордон, хотіли б, щоб біженці поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13% опитаних.

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб в українців краще, ніж до біженців чи інших соціальних груп. Готові допустити їх у своє оточення майже 58% опитаних, а ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Тобто лише 7% українців мають ксенофобне ставлення до ВПО.

Ставлення українців до співгромадян, які опинилися на тимчасово окупованій території (ТОТ) дещо гірше. Лише 40,7% готові допустити їх у своє оточення 40,7%, а ще 44,6% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 85%). Ксенофобне ставлення до таких людей мають 15% опитаних.

Ставлення до російськомовних та росіян в Україні

За даними опитування, 49% респондентів готові допустити російськомовних жителів України у своє оточення, а 34% погоджуються, що російськомовні мають право жити в Україні. Тобто 83% населення толерантно ставляться до російськомовних жителів України. Водночас 17% респондентів під час опитування висловили ксенофобне ставлення до російськомовних громадян.

Як зазначають дослідники, ставлення до російськомовних співгромадян залишається стабільним. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася.

Щодо ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю, то ситуація трохи відрізняється. Так, 39% опитаних готові допустити етнічних росіян до свого найближчого соціального кола, що на 10% більше, ніж півтора року тому. Ще 29% українців вважають, що росіяни за національністю мають право жити в Україні. Частка респондентів із ксенофобним ставленням за півтора року зменшилася на 7% і нині складає 32%.

— Негативне ставлення до росіян-громадян Росії є природним захисним механізмом, адекватною і необхідною реакцією будь-якої нормальної людини на підтримку більшістю населення Росії підступної й жорсткої війни проти нашої країни. Але, на жаль, ці відчуття, як показує наше дослідження, були частково перенесені українцями і на громадян України, що є росіянами за національністю. Це є зрозумілою, але не раціональною і несправедливою реакцією на дії реального ворога. Українці, що є етнічними росіянами… принципово не відрізняються від етнічних українців і так само захищають Україну в лавах Сил оборони, а також займаються волонтерською діяльністю. Громадяни України є українцями незалежно від їх етнічного походження. Тільки такий підхід дозволяє зберегти єдність України. Ми маємо чітко відрізняти реальних ворогів від співвітчизників, побратимів, які воюють разом з нами, — зазначив за підсумками дослідження Президент КМІС Володимир Паніотто.

Опитування КМІС проводилося з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Усього було опитано 989 респондентів, які на момент опитування проживали в Україні.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.