Єдність чи розбрат: як українці ставляться до російськомовних, біженців та ВПО — соцопитування

У порівнянні з минулим опитуванням, яке КМІС проводив у березні 2023 року, ставлення українців до основних груп не змінилося, або зміни не значні
Більшість українців толерантно ставляться до біженців, ВПО та російськомовних співгромадян. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у вівторок, 21 січня.
Як зазначають у КМІС, згуртованість та єдність є однією з важливих характеристик суспільства. А для України, яка вимушена боротися з могутнім ворогом — це питання виживання країни як незалежної держави.
Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження на цю тему у березні 2023 року і повторив через півтора року у вересні 2024 року, щоб проаналізувати соціальні наслідки війни в Україні та зрозуміти, як ці наслідки впливають на інтеграцію та згуртованість українського суспільства.
Майже половина — 47% опитаних з розумінням ставляться до тих, хто з початком повномасштабного вторгнення Росії був змушений виїхати за кордон, і не засуджують їх. Ще майже 40% опитаних, розуміючи причини виїзду за кордон, хотіли б, щоб біженці поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13% опитаних.
Ставлення до внутрішньо переміщених осіб в українців краще, ніж до біженців чи інших соціальних груп. Готові допустити їх у своє оточення майже 58% опитаних, а ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Тобто лише 7% українців мають ксенофобне ставлення до ВПО.
Ставлення українців до співгромадян, які опинилися на тимчасово окупованій території (ТОТ) дещо гірше. Лише 40,7% готові допустити їх у своє оточення 40,7%, а ще 44,6% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 85%). Ксенофобне ставлення до таких людей мають 15% опитаних.
За даними опитування, 49% респондентів готові допустити російськомовних жителів України у своє оточення, а 34% погоджуються, що російськомовні мають право жити в Україні. Тобто 83% населення толерантно ставляться до російськомовних жителів України. Водночас 17% респондентів під час опитування висловили ксенофобне ставлення до російськомовних громадян.
Як зазначають дослідники, ставлення до російськомовних співгромадян залишається стабільним. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася.
Щодо ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю, то ситуація трохи відрізняється. Так, 39% опитаних готові допустити етнічних росіян до свого найближчого соціального кола, що на 10% більше, ніж півтора року тому. Ще 29% українців вважають, що росіяни за національністю мають право жити в Україні. Частка респондентів із ксенофобним ставленням за півтора року зменшилася на 7% і нині складає 32%.
Опитування КМІС проводилося з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Усього було опитано 989 респондентів, які на момент опитування проживали в Україні.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.
Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.
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