Сьогодні, 21 січня, починається «парад планет»: наступний очікується у 2169 році

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Таке рідкісне астрономічне явище цього року відбудеться двічі – з 21 по 25 січня та 28 лютого

У січні та лютому 2025 року відбудеться рідкісне вирівнювання планет. Спочатку 6, а пізніше 7 планет будуть одночасно видимі з Землі.

Цієї ночі на нас очікує грандіозний «парад планет» — у небі з’являться одразу шість планет: Марс, Юпітер, Уран, Венеру, Нептун і Сатурн

Найцікавіше, що Марс, Юпітер, Венеру та Сатурн можна буде побачити неозброєним оком. Спостерігати планети у небі можна увечері з 21 до 25 січня.

А 28 лютого до цього параду приєднається Меркурій, і на небосхилі буде видно всі сім планет Сонячної системи - Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс, вишикуються в одну лінію. Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням. Лише Уран і Нептун можна буде побачити завдяки біноклю, інші – неозброєним оком.

Насправді це не рідкість, коли декілька планет знаходяться на одному боці від Сонця одночасно. Проте, чим більше планет – тим рідкіснішим вважається явище. Найрідкіснішими з усіх вважається поява семи планет одночасно.

Наступний подібний «парад планет» очікується лише 2169 року.