На засіданні Вищої ради правосуддя розглянули питання щодо звільнення двох суддів з Полтави

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 130

Сьогодні, 21 січня, Вища рада правосуддя (ВРП) розглянула матеріали про призначення та звільнення суддів. Серед них будо двоє суддів з Полтави. Про це повідомив «Закон і Бізнес».

На засіданні розглянули скаргу судді Ленінського районного суду міста Полтави Юрія Новака, який домагався скасувати рішення палати про його звільнення із посади. Тиждень тому Рада розглянула кілька клопотань представника судді, включно із заявленими відводами, але всі їх відхилила. Сьогодні ВРП затвердила рішення щодо звільнення судді.

Водночас Вища рада правосуддя відклала розгляд рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) щодо звільнення судді Ганни Андрієнко з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави, оскільки рішення про її невідповідність займаній посаді оскаржується у ВС. А місяць тому вона вийшла у відставку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у серпні 2022 року голова Ленінського райсуду Юрій Новак отримав 10 тисяч доларів хабаря від підприємця. Гроші чоловік мав передати своїй колезі — судді Октябрського райсуду Ірині Блажко, проте вирішив залишити їх собі.

Восени минулого року «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що 4 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна Палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Новака до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади судді. Застосування до судді такого дисциплінарного стягнення означає його автоматичне тимчасове відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

У серпні 2024 року ми писали, що суддю Ганну Андрієнко з Октябрського районного суду Полтави Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила такою, що не пройшла кваліфікування за результатами співбесіди. Тож Вища рада правосуддя мала внести подання про її звільнення із займаної посади.

Ми також писали, що на Полтавщині три суди змінять свої назви, один з них — у Кременчуцькому районі. Про це йдеться у законопроєкті «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів».

«Кременчуцький Телеграф» писав, що Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про судоустрій: зокрема, суд більше не йтиме у нарадчу кімнату.