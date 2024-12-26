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На Полтавщині «декомунізують» суди: нові назви

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 139

 

Загалом в Україні планують перейменувати понад 100 судів

На Полтавщині три суди змінять свої назви, один з них — у Кременчуцькому районі. Про це пише видання «Закон і бізнес» з посиланням на проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів».

Перейменувати планують понад 100 судів по всій території України, аби увідповіднити їх із законами про декомунізацію та про функціонування української мови як державної.

Які суди змінять свої назви на Полтавщині

  • Ленінський районний суд міста Полтави перейменують на Подільський районний суд міста Полтави;
  • Октябрський районний суд міста Полтави — на Шевченківський районний суд міста Полтави;
  • Комсомольський міський суд Полтавської області — на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про судоустрій: зокрема, суд більше не йтиме у нарадчу кімнату.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне.Полтава
Теги: суди назви
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