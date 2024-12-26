На Полтавщині «декомунізують» суди: нові назви

На Полтавщині три суди змінять свої назви, один з них — у Кременчуцькому районі. Про це пише видання «Закон і бізнес» з посиланням на проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів».
Перейменувати планують понад 100 судів по всій території України, аби увідповіднити їх із законами про декомунізацію та про функціонування української мови як державної.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про судоустрій: зокрема, суд більше не йтиме у нарадчу кімнату.
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