Колишній нардеп та прокурор відсудив собі пенсію в 240 тисяч грн та ще 7 млн грн компенсації від ПФУ

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 207

За рішення суду пенсія колишнього прокурора збільшилася майже у п’ять разів — з 50 388 до 240 950 грн

Цього року в Україні тисячі спецпенсіонерів у судах домоглись підвищення своїх пенсійних виплат понад встановлений законом максимальний розмір у 23610 грн. А найбільше «пощастило» колишньому народному депутату та головному військовому прокурору Віктору Чумаку. Розмір його пенсії суд збільшив у 4,7 раза — до 240,9 тисячі гривень. Цього року йому, як і всім спецпенсіонерам, які не брали участі в захисті України від російської агресії, уряд обмежив розмір пенсій, що перевищує максимальний рівень, шляхом введення понижуючих коефіцієнтів на суму, що його перевищує. Чумак це обмеження зумів скасувати у суді. Про те, як йому вдалося отримати одну з найбільших пенсій в Україні, розповів OBOZ.UA.

Прокурорські пенсії до 200 тисяч гривень: як держава хоче змінити порядок виплати спецпенсій та зменшити пенсійні пільги

Віктор Чумак отримує пенсію по останній посаді, яку він обіймав перед звільненням — «заступник Генерального прокурора — головний військовий прокурор». Його пенсія має становити 83% від грошового забезпечення, яке він отримував під час роботи. Посади головного військового прокурора в Україні наразі не існує, однак його керівник, Генеральний прокурор, минулого року в середньому отримував зарплату в 120 тисяч гривень на місяць, що удвічі менше, ніж теперішня пенсія Чумака.

Щобільше, Віктор Чумак домігся перерахунку пенсії заднім числом, в результаті чого ПФУ заборгувало йому близько 7 мільйонів гривень.

Зазначимо, що в Україні чинне законодавство обмежує розмір пенсії 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це становить 23 610 грн. Пенсійний фонд виплачує пенсію вище зазначеної суми тільки за рішенням суду. І таке рішення суду щодо скасовування обмеження пенсії отримали вже понад 25 тисяч спецпенсіонерів. Цей процес став настільки масовим, що уряду довелось шукати вихід з цієї ситуації. У законі про бюджет на 2025-й рік передбачили обмеження надвеликих пенсій. Виключення зробили лише для тих, хто захищав Україну від російської агресії.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

На виконання цього закону Кабмін 3 січня 2025 року ухвалив постанову № 1, в якій надвеликі пенсії обмежили спеціальними коефіцієнтами. Ці обмеження зачепили понад 17 тисяч спецпенсіонерів.

У січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд знайшов спосіб як у 2025 році зменшити спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір. Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 23 610 грн, з січня 2025 року почали виплачувати не повністю.

Протягом цього року суди з цим рішенням уряду масово не погоджуються і скасовують понижуючі коефіцієнти, пояснюючи це тим, що пенсійні права обмежувати постановою Кабміну не можна.

В Україні обмежили розміри надвеликих пенсій: скільки на цьому економить держава

OBOZ.UA проаналізував 4000 судових рішень щодо скасування коефіцієнтів на зменшення пенсій. При тому загальна кількість таких рішень у судовому реєстрі понад 9000 — кожний другий спецпенсіонер, якому обмежили виплати, звернувся до суду та вже отримав рішення на свою користь.

За цим аналізом найбільшу виплату отримав Віктор Чумак. 29 жовтня Київський окружний адміністративний суд задовольнив його позов та визнав, що обмежувати його пенсію за допомогою коефіцієнтів урядової постанови — незаконно.

— Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві здійснити перерахунок та виплату пенсії, призначеної відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», без обмеження максимальним її розміром та без застосування коефіцієнтів, — йдеться в рішенні суду.

Ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження

Тож пенсія Віктора Чумака зросла з 50 388 грн до 240 950 грн на місяць. Це не найбільша спецпенсія в Україні, однак такий розмір виплат — велика рідкість. Зазвичай спецпенсіонерам вдається отримати пенсію в розмірі від 70% до 90% зарплати, тоді як звичайні українці в середньому отримують близько 30%.

OBOZ.UA звернувся до експрокурора з проханням пояснити, яким чином йому вдалось отримати таку виплату. Видання наводить пояснення Віктора Чумака з цього приводу.

— Свою пенсію я отримую відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9.04.1992 р. в редакції 2025 року із тлумаченнями. Наданими рішеннями Конституційного суду 2005, 2008, 2015 років, які розʼяснюють щодо неможливості обмеження пенсій будь-якими нормативними актами органів виконавчої влади, а також неконституційності зменшення рівня пенсії, призначеної на момент дії цього закону, — зазначив у письмовій відповіді Чумак, яку він надав виданню.

Держава заборгувала пенсіонерам понад 85 млрд грн за рішеннями судів: як планує повертати

Який розмір середньої пенсії в українців

В Україні більша частка пенсіонерів отримує виплату, розмір якої менший за фактичний прожитковий мінімум. Середня пенсія за віком станом на жовтень складає 6118 грн. При тому пенсію до 5 тисяч гривень отримує 5,7 млн українців. Це 55,8% від загальної чисельності пенсіонерів.

Разом з цим існують кілька груп «спецпенсіонерів» і окрема група — суддів. Перші мали право отримати пенсію за спеціальним законом, скористались цим законом і через суд зняли обмеження щодо максимальної виплати. Другі ж взагалі домоглись того, щоб їхню виплату ніяк не обмежували.

У розмові з OBOZ.UA Віктор Чумак зазначив, що повну пенсію (240,9 тис. грн) отримував лише один місяць.

— Так само як і рішення від 29 жовтня цього року по першій інстанції не буде розглянуто до кінця року в апеляційному порядку, а значить, що і в цьому році пенсію мені не виплатять, а в наступному році все доведеться починати спочатку, — пожалівся Віктор Чумак.

Хто такий Віктор Чумак

Віктор Чумак — колишній народний депутат, який лише 5 місяців (з вересня 2019 до січня 2020 років) працював головним військовим прокурором — заступником генпрокурора.

З 1992-го по 2004-й рік він займав різні керівні посади в Держприкордонслужбі України. До 2010-го року Чумак був директором одного з департаментів в Міжнародному центрі перспективних досліджень. У 2010-му році він очолив Інститут публічної політики України.

На парламентських виборах 2012-го року Віктор Чумак був обраний до Верховної Ради України від партії «УДАР». На позачергових виборах в український парламент, які відбулися у 2014-му році, Чумак обирався в Раду вже від політичної сили «Блок Петра Порошенка». А незабаром Кабмін призначив Віктора Чумака одним з членів НАПК.

У 2019 році Генеральний прокурор України призначив Віктора Чумака своїм заступником та головним військовим прокурором України. На цій посаді він пропрацював 5 місяців.

Найбагатші пенсіонери України: хто це, яку пенсію отримують та як їм це вдалося

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсія колишнього нардепа Сергія Ківалова рішенням судді зросла у понад 17 разів — вона стала найбільшою для пенсійної системи України, якщо не враховувати довічного грошового утримання суддів.

Щомісяця він отримує 245 990 грн. При цьому ще кілька років тому колишній нардеп-«регіонал» отримував досить велику за українськими мірками пенсію в 14 тисяч грн.

Більшість отримувачів спецпенсій становлять силовики. Але розміри їхніх спецпенсій, хоч і дещо вищий за середні пенсії в Україні, але менші за максимальну. Водночас серед спецпенсіонерів є судді та прокурори, пенсійні виплати яких у декілька разів більші. Найбільші ж пенсії в Україні отримують колишні судді. Їх середня пенсія у 2023 році становила понад 99 тис. грн.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Минулого року ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.