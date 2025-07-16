Прокурорські пенсії до 200 тисяч гривень: як держава хоче змінити порядок виплати спецпенсій та зменшити пенсійні пільги

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 144

Прокурори можуть виходити на пенсію маючи 25 років трудового стажу, з яких 15 — на посадах в органах прокуратури

В Україні мінімальний розмір пенсії становить 2 310 грн на місяць, а майже 400 тисяч пенсіонерів наразі отримують до 3 тисяч грн, про що свідчать дані ПФУ. Максимальний розмір пенсії становить 23 100 грн на місяць. Проте, є пенсіонер-рекордсмен, який щомясяця отримує 390 тисяч грн, що у 16 разів більша за максимально дозволену законодавством. І таких багатих пенсіонерів в країні чимало.

В Україні зросла середня пенсія: в ПФУ назвали її розмір у квітні

Як таке стало можливим та що планує робити держава, щоб відновити соціальну справедливість та повернути віру в пенсійну систему, розповіла «Економічна правда».

Прокурорські пенсії

Тема спеціальних пенсій особливо загострилася у жовтні 2024 року, коли в Україні розгорівся скандал навколо очільниці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельниччини Тетяни Крупи та обласної прокуратури. Виявилося, що 49 прокурорів області мали оформлену інвалідність та отримували відповідні пенсійні виплати.

На Полтавщині 28 прокурорів мають інвалідність — Офіс генпрокурора

Насправді ж отримувати надвисокі пенсійні виплати від держави та продовжувати працювати на основному робочому місці прокурори за чинним законодавством можуть цілком легально і без визнання факту інвалідності. І велика кількість цим користується, отримуючи сотні тисяч пенсійних гривень на місяць на додаток до основної зарплати.

За даними Мінсоцполітики, найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. У січні 2025 року держава запровадила понижуючі коефіцієнти для надвеликих виплат, після чого розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до 51,5 тис. грн.

Хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії у 2025 році та що для цього треба зробити

Чому прокурори отримують такі високі виплати? Відповідь — у спеціальних умовах виходу на пенсію, які держава гарантувала окремим групам громадян за професійною належністю. Так, закон «Про прокуратуру» надає працівникам цього правоохоронного органу низку суттєвих пільг.

По-перше — пільговий вік виходу на пенсію. Прокурори мають право на пенсію, маючи 25 років трудового стажу, з яких 15 років — на посадах в органах прокуратури. Для звичайних українців право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років.

За даними Мінсоцполітики, середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. При цьому в Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років!

Зазвичай такі молоді пенсіонери продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату. Наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина — 2 262 — продовжують працювати в прокуратурі. З них 1150 ще не виповнилося 50 років, а 815 прокурорам-пенсіонерам від 50 до 60 років.

По-друге, розмір пенсії прокурора законом визначений на рівні 60% від його зарплати за останні два роки. І хоч на прокурорів поширюється спільне для всіх обмеження максимального розміру пенсії — десять прожиткових мінімумів (наразі 23 100 грн), зазвичай вони обходять цю норму і через суди добиваються виплат повного розміру нарахованої їм пенсії без її обмеження. За даними Мінсоцполітики, в Україні є 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів — середній розмір їх пенсійних виплат становить 50 600 грн на місяць.

Розмір звичайної солідарної пенсії в Україні становить від 30% до 40% від зарплати людини й розраховується по складній формулі.

По-третє — пільгові умови перегляду розміру пенсії. Виплата пенсії для прокурорів прив’язана до зарплати прокурора, який зараз працює на посаді, яку раніше обіймав пенсіонер. Тобто, коли зростає рівень зарплат в органах прокуратури, зростають і розміри пенсій прокурорів.

Крім того, пенсіонери-прокурори, як і усі інші пенсіонери, мають право на щорічну індексацію, яку проводять для виплат усіх пенсіонерів.

Як пропонують змінити порядок виплат пенсій прокурорам

В уряді вважають пільгові умови виходу на пенсію прокурорів надмірними. Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який переглядає пенсійні привілеї прокурорів. Проте, його подальший розгляд наштовхнувся на спротив зацікавлених осіб та деяких народних депутатів.

Після скандалу з пенсіями за інвалідністю хмельницьких прокурорів відбулося засідання РНБО, за підсумками якого вирішили переглянути механізм нарахувань пенсій посадовцям держорганів. Вже 2 грудня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12278 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури», в якому передбачено скасування деяких пенсійних пільг для прокурорів. Зокрема, законопроєкт передбачає:

заборону прокурорам отримувати пенсію за вислугу років та одночасно продовжувати працювати в органах прокуратури;

поступове підвищення віку виходу на пенсію до 65 років (для осіб, які народилися після 1985 року);

збереження лише одного способу підвищення пенсійної виплати — у межах загальної індексації пенсій (заборона перераховувати пенсію щоразу, коли змінюється оклад працівників прокуратури).

Працюючим прокурорам пропонують не виплачувати пенсії за вислугу років та інвалідності

При цьому спеціальної формули розрахунку розміру пенсії цей законопроєкт не змінює: пропонується, щоб прокурори, як і раніше, отримували 60% від своєї зарплати.

Однак, проти такого «компромісу» виступив Офіс Генерального прокурора (ОГП), який не підтримав запропоновані зміни. Про це стало відомо на засіданні парламентському комітету з питань соціальної політики під час підготовки законопроєкту до другого читання. В ОГП вважають, що документ звужує гарантії соціального захисту прокурорів і порушує «принцип юридичної визначеності».

— Прокурор має право на ті умови пенсійного забезпечення, на які він погоджувався при прийнятті на роботу. Якщо ініціатива буде ухвалена в цьому вигляді, це потягне за собою позови до суду, зокрема Конституційного. Він ухвалить рішення на користь прокурорів, — упевнений представник ОГП Антон Войтенко.

Варто зазначити, що Конституційний суд вже не раз ставав на бік спецпенсіонерів. Крім того, в ОГП переконані, що перегляд пенсійних прав прокурорів призведе до кадрової кризи в органах прокуратури, а також вважають, що несправедливо першими позбавляти пенсійних пільг саме цю категорію спецпенсіонерів, при цьому залишаючи привілеї та пільги для інших правоохоронців.

Як повідомили ЕП в Мінсоцполітики та профільному парламентському комітеті, там планують переглянути більшість спеціальних пенсійних режимів та обмежити рівень пільг.

Що хочуть змінити

Урядовці та депутати хочуть повернути спеціальне пенсійне забезпечення до сфери відповідальності та фінансування відомств, які ці пільги надають. Першими на цьому шляху стали прокурори — одна з найменш численних категорій спецпенсіонерів. Набагато складнішим стане внормування спеціальних пенсійних правил для колишніх військовослужбовців ЗСУ, НГУ, СБУ та правоохоронців (Національна поліція, ДБР, НАБУ, БЕБ та інші).

Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на пенсію. Закон дозволяє військовослужбовцям та працівникам силових відомств виходити на пенсію, маючи 25 років вислуги.

В уряді готують зміни у пенсійному забезпеченні військовослужбовців

За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу на пенсію — 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності та не служать у війську чи правоохоронних органах під час воєнного стану.

Закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до російсько-української війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі в боях. Як наслідок, він передбачає лише одну пільгу для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу — вихід на пенсію на 5 років раніше визначеного законодавством строку. Її отримують учасники бойових дій (УБД). В уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

В Україні обмежили розміри надвеликих пенсій: скільки на цьому економить держава

У матеріалі ЕП зазначається, що Україна не може дозволити собі ту систему пенсійних пільг, яка існує зараз. Навіть після війни держава ще довго відчуватиме її наслідки у вигляді зруйнованої інфраструктури, зменшених податкових надходжень та великого боргу. Враховуючи поточну демографічну кризу, виплата навіть мінімальних пенсій стане для держави складною справою.

Урядовий проєкт пенсійної реформи пропонує поступово відмовитися від спецпенсій з бюджету і замінити їх додатковими внесками до накопичувальних пенсійних фондів. Проте перспективи такої реформи примарні, адже навіть у разі успіху законопроєкту в сесійній залі його, найімовірніше, скасують судді.

Ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 тисячу гривень. І це внаслідок запроваджених обмежень на надвисокі пенсії, які перевищують 23 610 грн, які Кабмін увів у січні цього року.

Адже наприкінці минулого року в Україні майже 5 тисяч осіб отримували пенсію розміром понад 50 тисяч гривень на місяць. А найбільша виплата, яку щомісяця отримував український пенсіонер, тоді становила 390 184 гривні на місяць.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

У січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що в уряді знайшли спосіб, як зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних коштів, й встановили понижуючі коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Пенсії держслужбовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів (2361 грн), з січня 2025 року почали виплачувати не повністю. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану».

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

А минулого року ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що в Україні найбільшу пенсію, якщо не враховувати довічного грошового утримання суддів, призначили екснардепу-"регіоналу« Сергію Ківалову. Щомісяця він отримував 245 990 грн. При цьому ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тисяч грн.