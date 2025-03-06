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Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 449

  

Перерахунок пенсій з 1-го березня торкнувся не лише пенсій за віком, а й пенсій з інвалідності

В Україні з 1-го березня проводиться індексація пенсій. Кабмін ухвалив відповідне рішення 25 лютого. Пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальне підвищення становитиме 100 грн, а максимальне — 1500. Середній розмір пенсій в Україні після індексації зросте на 556 грн — з 5789 до 6345 грн. Пенсійні виплати підвищаться для 10 млн громадян.

Кабмін затвердив умови індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

Багатьох пенсіонерів цікавить чи торкнеться індексація пенсій, призначених особам з інвалідності та наскільки вони збільшаться.

Пенсії з інвалідності індексують на загальних засадах — так само як і пенсії за віком (на 11,5%), але не більше ніж на 1500 грн. При цьому є деякі нюанси щодо мінімального розміру таких пенсій для різних категорій громадян, які їх отримують.

Так, розмір мінімальних пенсій з інвалідності для військових пенсіонерів, які отримують пенсії з інвалідності згідно ст. 22 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», збільшуються:

  • І група інвалідності — з 5950,94 до 6 635,31 грн (+ 684,37 грн);
  • II група інвалідності — з 5 680,87 до 6 334,17 грн (+ 653,30 грн);
  • III група інвалідності — з 5 409,49 до 6 031,58 грн (+ 622,09 грн).

Мінімальні розміри пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни також зростають на 11,5%. Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 28 липня 2010 року № 656. 

Мінімальні розміри пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни підвищені:

  • І група інвалідності — з 15 347 до 16 847 грн (+ 1 500 грн);
  • II група інвалідності — з 12 396 до 13 822 грн (+ 1 426 грн);
  • III група інвалідності — з 8 500 до 9 478 грн (+ 978 грн).

А учасники бойових дій згідно з цією постановою не можуть отримувати пенсію меншу за 5 528 грн (+ 570 грн).

Якщо розрахункова пенсія ветеранів війни менша за ці гарантовані державою суми (з урахуванням надбавок, підвищень, індексацій та доплат), то їм до пенсії виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Мінімальні пенсії з інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 54 Закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), також збільшено на 11,5%:

  • І група інвалідності — з 8839,20 до 9855,71 грн (+ 1016,51 грн);
  • II група інвалідності — з 7071,36 до 7884,57 грн (+ 813,21 грн);
  • III група інвалідності — з 5450,84 до 6077,96 грн (+ 626,85 грн).

Щодо ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, то мінімальні виплати по інвалідності з 1-го березня у них зростають на суми від 2000 до 3000 грн. 

Мінімальна пенсія по інвалідності для ліквідаторів зросла:

  • I група інвалідності — з 14 308,46 до 17 486,60 грн (+ 3 178,14 грн);
  • II група інвалідності — з 11 446,77 до 13 989,28 грн (+ 2 542,51 грн);
  • III група інвалідності — з 8 585,08 до 10 491,96 грн (+ 1 906,88 грн).

При цьому мінімальна виплата для інвалідів 1 групи, які отримують пенсію за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зростає з 2980 до 3323 грн. Але це не стосується державної соціальної допомоги з інвалідності, яка сплачується органами соцзахисту. Там як було 2 361 грн, так і залишається, оскільки прожитковий мінімум в Україні не збільшується.

Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 27 лютого надавав роз’яснення, як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня, на що потрібно було витратити декілька хвилин. Підвищення пенсій на 11,5% розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок та підвищень, але з врахуванням попередніх індексацій за 2022-2024 роки.

В електронному кабінеті на сайті ПФУ вже відображена індексація пенсій: як дізнатися її розмір 

1-го березня ми написали, що ПФУ вже розрахував індексацію й розмір пенсії, яку виплатять у березні. І це можна побачити в електронному кабінеті на сайті ПФУ. З 4-го березня ПФУ почав виплачувати індексовані пенсії.

Зазначимо, що індексація пенсій у 2025 році, як і в минулі роки, відбулася автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ індексація пенсії люди з інвалідністю підвищення пенсій
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