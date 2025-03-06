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Контракт з директоркою лікарні «Кременчуцька» Оксаною Корляковою незабаром закінчиться: що про це кажуть у мерії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Нині Корлякова має надати план розвитку ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 роки

Термін контракту між містом та директоркою лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксаною Корляковою спливає. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, очільниця медзакладу вже пройшла першу співбесіду і наразі є «поставлені завдання». Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 6 березня. 

Нині Корлякова має надати план розвитку ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 роки. 

— У неї така сама перспектива, як і в інших керівників, які справляються або не справляються зі своїми посадовими обов’язками, — сказав Малецький. 

Нагадаємо, лікарню «Кременчуцька» Оксана Корлякова очолює з 2019 року.

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Автор: Телеграф
Теги: ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова
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