Контракт з директоркою лікарні «Кременчуцька» Оксаною Корляковою незабаром закінчиться: що про це кажуть у мерії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Термін контракту між містом та директоркою лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксаною Корляковою спливає. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, очільниця медзакладу вже пройшла першу співбесіду і наразі є «поставлені завдання». Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 6 березня.

Нині Корлякова має надати план розвитку ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 роки.

— У неї така сама перспектива, як і в інших керівників, які справляються або не справляються зі своїми посадовими обов’язками, — сказав Малецький.

Нагадаємо, лікарню «Кременчуцька» Оксана Корлякова очолює з 2019 року.