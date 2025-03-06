Контракт з директоркою лікарні «Кременчуцька» Оксаною Корляковою незабаром закінчиться: що про це кажуть у мерії

Термін контракту між містом та директоркою лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксаною Корляковою спливає. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, очільниця медзакладу вже пройшла першу співбесіду і наразі є «поставлені завдання». Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 6 березня.
Нині Корлякова має надати план розвитку ЛІЛ «Кременчуцька» на 3 роки.
Нагадаємо, лікарню «Кременчуцька» Оксана Корлякова очолює з 2019 року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.