На Полтавщині знайшли тіло невідомого чоловіка: поліція шукає свідків

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 166

4 березня близько 17.30 на полі в селі Тарасівка Гребінківської громади місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Про це 6 березня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналіст та судово-медичний експерт. Під час огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Поруч із загиблим знаходився чорний велосипед «Україна».

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з приміткою «природна смерть»).

Прикмети загиблого

Вік: 60-70 років, середньої статури.

Одяг: темно-зелена кепка, чорне пальто, сіра жилетка, сірий в’язаний светр, кітель оливкового кольору, чорні штани, оливкова термобілизна, сірі рукавиці, чорне взуття.

Поліція просить допомогти встановити особу

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе встановити особу загиблого, звертайтеся за номерами: 050-440-82-76, 066-686-33-34 (карний розшук) або 102.

Нагадаємо, нещодавно у селі Бабичівка на покинутому подвір’ї знайшли мертвого чоловіка.