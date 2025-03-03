На Полтавщині на покинутому подвір’ї знайшли мертвого чоловіка

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2 березня у селі Бабичівка Кременчуцького району місцеві мешканці знайшли на території покинутого домогосподарства тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули слідчі відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції. Вони встановили, що загиблий — 57-річний місцевий житель. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, однак остаточну причину смерті має визначити судово-медична експертиза.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з відміткою «природна смерть».

Нагадаємо, що того ж дня у селі Василівка Чутівської громади у пожежі загинув 37-річний чоловік.