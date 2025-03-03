На Полтавщині у пожежі загинув 37-річний чоловік

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 235

2 березня близько 9.40 у селі Василівка Чутівської громади Полтавського району загорівся приватний будинок. Після ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річного власника оселі без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людини.

Причини займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Для з’ясування точної причини смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Полтавщині сталася аналогічна трагедія — у пожежі загинув чоловік.