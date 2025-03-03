Концерт, що зігріває серця: у Кременчуці заспівали Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 338

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Недільний вечір став справжнім святом для всіх, хто зібрався у концертному залі Міського палацу культури Кременчука на виступ Народної артистки України Катерини Бужинської й заслуженого артиста України Михайла Грицкана.

Зала зустріла артистів надзвичайно тепло. Глядачі аплодували ще до того, як пролунали перші акорди. Атмосфера була сповнена єднанням і вдячністю — за музику, за щирість, за емоції, які виходили далеко за межі сцени.

Концерт розпочався відомою піснею «Україна це я!», яку Катерина й Михайло виконали дуетом.

Дуже тепло зал зустрів пісню «Любов моя».

«На перший погляд, пісня здається жартівливою. Але насправді вона дуже життєва і з великою філософією», — зазначила Катерина Бужинська.

«Пісня варта того, щоб послухати її від початку і до кінця. Це історія з життя кожної пари», — цитує Михайло Грицкан.

Вони також удвох заспівали ще кілька пісень після чого кожен артист подарував шанувальникам сольні виступи.

У певний момент вечір досягнув особливого емоційного піка: під час виконання відомої пісні «А у нас на Україні» Катерина запросила на сцену дітей, і вони разом із нею співали та танцювали. Це був щемливий момент, що додав ще більше тепла та радості всім присутнім.

Варто зазначити, що шанувальники не стримували емоцій — жінки в залі танцювали так жваво, що в деякі моменти навіть затьмарили собою балет.

Концерт завершився гучними оваціями та вигуками «Браво». Люди не поспішали розходитися, ще довго обговорюючи виступ і ділячись враженнями.