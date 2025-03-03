Концерт, що зігріває серця: у Кременчуці заспівали Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Благодійний тур «Воля», в рамках якого відбувся концерт, не лише дарує натхнення та гарну музику, а й підтримує українських захисників
Недільний вечір став справжнім святом для всіх, хто зібрався у концертному залі Міського палацу культури Кременчука на виступ Народної артистки України Катерини Бужинської й заслуженого артиста України Михайла Грицкана.
Зала зустріла артистів надзвичайно тепло. Глядачі аплодували ще до того, як пролунали перші акорди. Атмосфера була сповнена єднанням і вдячністю — за музику, за щирість, за емоції, які виходили далеко за межі сцени.
Концерт розпочався відомою піснею «Україна це я!», яку Катерина й Михайло виконали дуетом.
Дуже тепло зал зустрів пісню «Любов моя».
Вони також удвох заспівали ще кілька пісень після чого кожен артист подарував шанувальникам сольні виступи.
У певний момент вечір досягнув особливого емоційного піка: під час виконання відомої пісні «А у нас на Україні» Катерина запросила на сцену дітей, і вони разом із нею співали та танцювали. Це був щемливий момент, що додав ще більше тепла та радості всім присутнім.
Варто зазначити, що шанувальники не стримували емоцій — жінки в залі танцювали так жваво, що в деякі моменти навіть затьмарили собою балет.
Концерт завершився гучними оваціями та вигуками «Браво». Люди не поспішали розходитися, ще довго обговорюючи виступ і ділячись враженнями.
Благодійний тур «Воля», в рамках якого відбувся концерт, не лише дарує натхнення та гарну музику, а й підтримує тих, хто цього потребує.
Як зазначили організатори, влітку 2024 року у восьми містах України та в Європі з аншлагами пройшли концерти артистів. Під час кожного проводили благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передали на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).
Не став виключенням й вчорашній концерт — частина зібраних грошей буде спрямована на допомогу українському війську.
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