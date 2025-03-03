Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Топ-новина

Концерт, що зігріває серця: у Кременчуці заспівали Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 338

Благодійний тур «Воля», в рамках якого відбувся концерт, не лише дарує натхнення та гарну музику, а й підтримує українських захисників

Недільний вечір став справжнім святом для всіх, хто зібрався у концертному залі Міського палацу культури Кременчука на виступ Народної артистки України Катерини Бужинської й заслуженого артиста України Михайла Грицкана.

 Зала зустріла артистів надзвичайно тепло. Глядачі аплодували ще до того, як пролунали перші акорди. Атмосфера була сповнена єднанням і вдячністю — за музику, за щирість, за емоції, які виходили далеко за межі сцени.

 Концерт розпочався відомою піснею «Україна це я!», яку Катерина й Михайло виконали дуетом.

Дуже тепло зал зустрів пісню «Любов моя».

«На перший погляд, пісня здається жартівливою. Але насправді вона дуже життєва і з великою філософією», — зазначила Катерина Бужинська.
«Пісня варта того, щоб послухати її від початку і до кінця. Це історія з життя кожної пари», — цитує Михайло Грицкан.

 Вони також удвох заспівали ще кілька пісень після чого кожен артист подарував шанувальникам сольні виступи.

У певний момент вечір досягнув особливого емоційного піка: під час виконання відомої пісні «А у нас на Україні» Катерина запросила на сцену дітей, і вони разом із нею співали та танцювали. Це був щемливий момент, що додав ще більше тепла та радості всім присутнім.

 Варто зазначити, що шанувальники не стримували емоцій — жінки в залі танцювали так жваво, що в деякі моменти навіть затьмарили собою балет.

Концерт завершився гучними оваціями та вигуками «Браво». Люди не поспішали розходитися, ще довго обговорюючи виступ і ділячись враженнями.

Благодійний тур «Воля», в рамках якого відбувся концерт, не лише дарує натхнення та гарну музику, а й підтримує тих, хто цього потребує.

Як зазначили організатори, влітку 2024 року у восьми містах України та в Європі з аншлагами пройшли концерти артистів. Під час кожного проводили благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передали на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).

Не став виключенням й вчорашній концерт — частина зібраних грошей буде спрямована на допомогу українському війську.



ПО ТЕМІ:

Для тих, хто зі щитом. Для тих, хто «на щиті». Актриса Ірма Вітовська представила моновиставу «Київська перепічка» у Кременчуці

«Краще, ніж воля, нічого нема»: у Кременчуці виступили Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: народна артистка МПК концерт благодійний тур
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх