На Полтавщині нетверезий водій пропонував хабар поліцейським

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У селищі Оржиця Лубенського району 41-річний водій Renault намагався підкупити поліціянтів, аби уникнути відповідальності за керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Про це третього березня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як повідомив начальник сектору поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції Олександр Шаповаленко, під час патрулювання правоохоронці зупинили чоловіка, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Щоб уникнути покарання, він запропонував поліціянтам хабар. На місце події викликали слідчих, які задокументували правопорушення.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Крім того, на водія склали адміністративні матеріали за кількома статтями КУпАП, зокрема за ч.2 ст.130 (керування транспортом у стані сп’яніння) та іншими порушеннями правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що у лютому в Опішні на Полтавщині водій, який порушив правила дорожнього руху, хотів підкупити правоохоронців.