На Полтавщині водій порушив правила дорожнього руху і хотів підкупити поліціянтів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

В Опішні на Полтавщині водій, який порушив правила дорожнього руху, хотів підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася учора, 25 лютого, близько 15.00. За порушення правил на дорозі патрульні зупинили комунальний службовий автомобіль. Вони хотіли оформити адмінматеріал на порушника, проте той запропонував поліціянтам хабар, аби уникнути покарання.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби ті задокументували порушення.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Хоролі п'яний водій пропонував поліціянтам 400 доларів, аби уникнути відповідальності за порушення.