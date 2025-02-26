Підписав документи, але не перевірив поставку солі: у Полтаві повідомили про підозру посадовцю Управління ЖКГ

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У Полтаві повідомили про підозру посадовцю Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, який підписав документи про поставку солі харківським підприємством у той час, як сіль так і не привезли. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, у вересні 2022 року управління ЖКГ уклало із харківським підприємцем договір на прибирання вулиць, а також поставку 3 тонн протиожеледної солі.

Проте директор фірми усі документи підписав, отримав 43 мільйони гривень оплати, а сіль у Полтаву так і не доставив. Полтавський посадовець так само підписав акт виконаних робіт та інші документи, але не перевірив обсяги наданих послуг. Нині правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави та відсторонення від посади.

Чоловікові інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше у цій же справі про підозру повідомили й підприємцю з Харківщини. У правоохоронців також виникали проблеми з обшуками, оскільки чоловік перебував за кордоном.