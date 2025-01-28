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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

Не поставили сіль на 43 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру підприємцю з Харківщини

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 86

 

Підприємець украв договір із Полтавською міськрадою на поставку 3 тис. тонн солі. Кошти за сіль отримали, проте так і не привезли її

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру підприємцю з Харківщини, який уклав договір із Полтавською міськрадою на поставку 3 тис. тонн солі з антизлежувачем для посипання доріг. Про це інформують у пресслужбі відомства.

Відомо, що у 2022 році Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з одним з харківських товариств  щодо прибирання території міста та громади. Також міськрада придбала у фірми й 3 тис. тонн дорожної солі за 43 млн грн.

Проте керівник фірми гроші за сіль отримав та підробив звітну документацію, а сіль у Полтаву так і не поставив. 

Нині йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу, а також встановлюють коло причетних до правопорушення осіб.

Раніше ми писали, що керівник підприємства перебував за кордоном: це перешкоджало правоохоронцям провести необхідні слідчі дії, зокрема обшуки.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: БЕБ розтрата Полтавська міська рада тендер сіль
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