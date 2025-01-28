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Уряд підтримав впровадження електронних направлень на ВЛК у Резерв+

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

 Міноборони розпочало бета-тестування

Незабаром військовозобов’язані та резервісти зможуть отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у мобільному додатку Резерв+. Це стане можливим завдяки змінам до порядку проведення призову громадян на військову службу, які затвердив уряд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Раніше для отримання направлення на ВЛК потрібно було звертатися до територіального центру комплектування (ТЦК) та отримувати паперовий документ. Новий функціонал дозволить подавати запит і отримувати направлення у цифровому форматі. Інформація надходитиме прямо на смартфон, після чого потрібно буде лише прибути до зазначеного шпиталю.

Нововведення мають на меті:

  • зменшити черги у ТЦК;
  • спростити доступ до направлень;
  • оптимізувати адміністративні процеси.

Хто може скористатися новою послугою

Спочатку можливість генерувати електронні направлення матимуть ті, хто самостійно бажає пройти ВЛК. Надалі ця функція стане доступною і для людей, які отримали паперову повістку.

Бета-тестування сервісу вже розпочалося

Міністерство оборони України залучило тестувальників, щоб перевірити новий функціонал і усунути можливі недоліки. За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, це перший крок до масштабної реформи, яка має на меті створити прозорий і зручний процес взаємодії між державою та військовозобов’язаними.

Подальші плани:

  • З осені 2025 року військовозобов’язані зможуть самостійно обирати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду.
  • Інтеграція інформаційних систем Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я для більш ефективного обміну даними.

Зміни внесено до Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. №560.

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВЛК Резерв+ військовий облік
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