У Міноборони роз’яснили, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення

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Відповідно до КУпАП за порушення цієї вимоги може бути накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн

Усі громадяни України, які до 4 травня 2024 року були визнані «обмежено придатними» до військової служби, в термін по 4 лютого 2025 року підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

У Міноборони пояснили, чому потрібно пройти медогляд та які можуть бути наслідки у разі порушення вимог законодавства.

Чому виникла така потреба

4 травня 2024 року набрав чинності закон від 21.03.2024 № 3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цим документом з положень законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено такі визначення як «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

У відповідність до зазначеного закону був приведений наказ Міноборони від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», яким визначається процедура проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями.

Які постанови на сьогодні приймаються ВЛК

При медичному огляді військовослужбовців та інших осіб (у тому числі призовників та військовозобов’язаних) ВЛК приймаються постанови такого змісту:

«Придатний»:

до військової служби;

до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

«Непридатний»:

до військової служби;

до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців (постанова приймається під час дії воєнного стану);

«Потребує»:

звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на певну кількість календарних днів;

відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на певну кількість календарних днів;

лікування у закладі охорони здоров’я (установу) на строк не менше певної кількості календарних днів;

«Тимчасово непридатний»:

до проходження зборів (постанова приймається щодо військовозобов'язаних, резервістів, яких призивають на збори);

до військової служби (вказати дату повторного огляду).

Не потребує тривалого лікування (постанова приймається у випадках відсутності потреби у продовженні тривалого лікування);

Що робити громадянам України, визнаними «обмежено придатними»

Громадяни України, які до внесення змін у законодавство про військовий обов’язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Який порядок дій військовозобов’язаних для зміни статусу

Організацією медичного огляду та уточненням інформації займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання військовозобов’язаних.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні та спеціальні збори військовозобов’язаних.

На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

У Міноборони також зазначають, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу Міноборони №402, постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом 1-го року з дня закінчення медичного огляду.

Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого — за порушення штраф 17 тис. грн

Яка відповідальність передбачена за порушення

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за це може бути накладено штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – або від 17 000 до 25 500 грн.

Як зміниться статус у мобільному застосунку «Резерв+»

У Міноборони зазначають, якщо особа зі статусом «обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в «Резерв+» залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в «Резерв+» відобразиться статус «в розшуку».

Міноборони презентувало реформу ВЛК – без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Цифрова реформа ВЛК

Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.