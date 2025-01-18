З вересня в українських вишах студентів навчатимуть базової військової підготовки: скільки триватиме та що вивчатимуть

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 3

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин. Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:

⁠теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах ЗСУ та інших установах.

— Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду, — зазначив Сергій Мельник.

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Зеленський підписав закон щодо особливостей взяття на військовий облік 17-річних юнаків та жінок

Нагадаємо, 15 січня Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон № 4197-ІХ «Про зміни до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Він, зокрема, передбачає впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти. Зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» також мають удосконалити питання, пов’язані з направленням громадян України та проходження базової військової служби та взяттям на військовий облік призовників та військовозобов’язаних і зняттям з нього жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.

У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Верховна Рада 9 січня 2025 року ухвалила в цілому законопроєкт № 12076 «Про внесення змін до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Цей законопроєкт передбачає, що з 1 вересня 2025 року замість строкової служби усі чоловіки 18-25 років в обов’язковому порядку мають пройти базову військову підготовку. Це стосується українців, які визнані ВЛК придатними до військової служби. Громадяни України можуть обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

В Україні жінок братимуть на військовий облік: кого саме та за яких умов

За цим законом базова військова підготовка для жінок віком 18-25 років та їх постановка на військовий облік будуть виключно добровільними. Водночас жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, зобовʼязані стати на військовий облік.

Раніше ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, хоча є придатним за станом здоров’я, його можуть відрахувати з вищого навчального закладу.