Кременчуцькі патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 119 км/год

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Сьогодні, 18 січня, під час патрулювання в районі села Підгорівка патрульні зафіксували перевищення швидкості руху — водій автомобіля Skoda рухався зі швидкістю, яка на 69 км/год перевищувала дозволену швидкість у населених пунктах. Замість безпечних 50 км/год його авто рухалося зі швидкістю 119 км/год.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука. Патрульні нагадують, що в населених пунктах максимальна дозволена швидкість — 50 км/год, та зазначають, що:

на швидкості 50 км/год водій має більше часу для реагування на раптові перешкоди, що значно знижує ризик дорожньо-транспортних пригод:

збільшення швидкості навіть на 10–20 км/год суттєво ускладнює контроль над автомобілем та збільшує гальмівний шлях;

у разі ДТП на швидкості понад 80 км/год ймовірність фатальних наслідків зростає у рази.

— Ми винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП, яка передбачає відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год. Штраф за це правопорушення складає 1 700 гривень, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка патрульні зупинили BMW, який рухався зі швидкістю 208 км/год.

Ми також писали, що у 2024 році на Полтавщині патрульні склали 23 тисячі 295 адмінпротоколів на водіїв за перевищення швидкості.