Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 119 км/год

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 204

 

У населених пунктах максимальна дозволена швидкість — 50 км/год

Сьогодні, 18 січня, під час патрулювання в районі села Підгорівка патрульні зафіксували перевищення швидкості руху — водій автомобіля Skoda рухався зі швидкістю, яка на 69 км/год перевищувала дозволену швидкість у населених пунктах. Замість безпечних 50 км/год його авто рухалося зі швидкістю 119 км/год.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука. Патрульні нагадують, що в населених пунктах максимальна дозволена швидкість — 50 км/год, та зазначають, що:

  • на швидкості 50 км/год водій має більше часу для реагування на раптові перешкоди, що значно знижує ризик дорожньо-транспортних пригод:
  • збільшення швидкості навіть на 10–20 км/год суттєво ускладнює контроль над автомобілем та збільшує гальмівний шлях;
  • у разі ДТП на швидкості понад 80 км/год ймовірність фатальних наслідків зростає у рази.

— Ми винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП, яка передбачає відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

Штраф за це правопорушення складає 1 700 гривень, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка патрульні зупинили BMW, який рухався зі швидкістю 208 км/год.

Ми також писали, що у 2024 році на Полтавщині патрульні склали 23 тисячі 295 адмінпротоколів на водіїв за перевищення швидкості.

ПО ТЕМІ:

У місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода – постраждалий госпіталізований

Кременчуцькі патрульні зупинили BMW, який рухався зі швидкістю 208 км/год

Від початку року патрульні понад 23 тисячі разів оштрафували водіїв за перевищення швидкості

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція перевищення швидкості штрафи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх