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Верховна Рада ухвалила закон про введення базової військової підготовки: хто проходитиме

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 377

 

Для жінок базова військова підготовка буде лише на добровільних засадах, а юнаки, що вперше стають на військовий облік, зможуть реєструватися у додатку «Резерв+», незалежно від місця перебування

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12076 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». За цей законопроєкт проголосували 298 парламентарів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

З 1 вересня 2025 року замість строкової служби усі чоловіки 18-25 років в обов'язковому порядку мають пройти базову військову підготовку. Це стосується українців, які визнані ВЛК придатними до військової служби. Громадяни України можуть обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Закон також дозволяє юнакам, яким виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України. Вони можуть пройти електронну ідентифікацію через додаток «Резерв+» незалежно від місця перебування.

В Україні жінок братимуть на військовий облік: кого саме та за яких умов 

За цим законом базова військова підготовка для жінок віком 18-25 років та їх постановка на військовий облік будуть виключно добровільними. Жінки-добровольці перед базовою військовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. При цьому ніякої мобілізації жінок не передбачено. Водночас жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, зобовʼязані стати на військовий облік.

Базова військова підготовка буде проводитися:

  • в закладах вищої освіти всіх форм власності;
  • в закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • у навчальних частинах (центрах) ЗСУ (для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також за бажанням).

У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Нагадаємо, ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Ця постанова є продовженням реформи військової служби на виконання закону, який замінив строкову військову службу для чоловіків віком до 25 років. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт військова підготовка базова військова підготовка
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