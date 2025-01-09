У Кременчуці погодили встановлення меморіальних табличок полеглим військовим

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У Кременчуці виконавчий комітет погодив встановлення меморіальних табличок загиблим військовим. Це — Олексій Вавелюк та Володимир Нетудихатка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 січня.

Відомо, що дошку Вавелюку встановлять на фасаді будинку № 48 на вулиці Володимира Великого, Нетудихатки — на фасаді ліцею № 25.

Нагадаємо, встановлення табличок ініціювали сусіди та однокласники загиблих воїнів.