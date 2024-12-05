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У Кременчуці з'являться ще дві меморіальні дошки загиблим на війні військовослужбовцям

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 2

 

Вшанують пам'ять загиблих військових Олексія Вавелюка та Валерія Нетудихатки

Сьогодні, 5 грудня, під час засідання члени комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків підтримали вшанування пам’яті двох загиблих на російсько-українській війні військовослужбовців та встановлення на честь них меморіальних дошок.

З’явиться меморіальна дошка на фасаді будинку № 48 на вулиці Володимира Великого — там жив загиблий військовослужбовець Олексій Вавелюк.

 

За словами голови комісії, секретаря міськради Юрія Гриценка, ініціювали встановлення дошки сусіди Олексія. Загиблий захисник був активним мешканцем будинку, допомагав своїм сусідам, особливо людям похилого віку. І таким чином громада хоче зберегти пам’ять про нього.

Служити Олексій Вавелк почав у лютому 2024 року, а загинув 30 травня 2024 року на Донеччині. У Кременчуці захисника в останню путь провели 7 червня.

«Борються за нас з вами, за наше життя». У Кременчуці попрощались з військовим Олексієм Вавелюком

У полеглого військовослужбовця лишилися мати та син, який теж боронить Україну на фронті.

Ще одна меморіальна дошка — на честь загиблого Героя України Валерія Нетудихатки — з’явиться на фасаді Кременчуцького ліцею № 25, де полеглий воїн навчався.

 

Ініціювали її встановлення однокласники Валерія. Зокрема, на комісії виступила одна із ініціаторок, однокласниця полеглого військового Вікторія Миколаєва.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Брав участь в обороні Бахмута, а також разом із підрозділом здійснював неодноразові рейди на окупований лівий берег Дніпра Запорізької області, чорноморські походи, висадки в Крим. 

54-річний Валерій Нетудихатка з позивним «Мішаня» ― один з небагатьох українських бійців, хто зумів ступити на берег тимчасово окупованого Криму, — зазначають на сайті Головного управління розвідки.

Зокрема, під час одного із таких рейдів у Крим, за словами пані Вікторії, на мисі Тарханкут 4 жовтня 2023 року Валерій Нетудихатка і загинув внаслідок кульового поранення у груди. Два місяці тіло захисника не могли повернути додому, і лише потім його вдалося обміняти на живого російського військовополоненого.

Поховали захисника із почестями у Києві і посмертно удостоїли званням Героя України та орденом «Золота Зірка».

Комісія погодила обидві пропозиції, тож незабаром у Кременчуці з’являться ще дві меморіальні дошки в пам’ять про полеглих українських оборонців.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: меморіальна дошка вшанування пам'яті загиблі війна воїни світла
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