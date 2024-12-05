Спортсменка клубу «Драгонком» Надія Шило в складі збірної України виборола «бронзу» чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон» на дистанції 200 м. За підсумками змагань наша збірна повернулася з двома медалями та ліцензією на Всесвітні ігри-2025.
Участь у змаганнях ICF Dragonboat World Championship взяли представники 27 країн світу. Світова першість серед дорослих, молоді та юніорів проходила у місті Пуерто-Принцеса (Філіппіни) з 30 жовтня по 4 листопада за участі 1500 спортсменів. Про це повідомили у Федерації України з веслування на човнах «Дракон». Як зазначається, Україну представляли 28 спортсменів. Серед них — представниця клубу «Драгонком» із Горішніх Плавнів Надія Шило. Учасники української збірної виступали у двох категоріях: Seniors та Masters 50+.
Українські спортсмени вибороли «золото» в змішаному класі на дистанції 500 м та «бронзу» в жіночому класі на дистанції 200 м. Також за підсумками змагань національна збірна команда України з веслування на човнах «Дракон» здобула ліцензію (Д-12, змішаний клас) на участь у Всесвітніх іграх 2025 року — головних міжнародних змаганнях із неолімпійських видів спорту, що відбудуться в китайському місті Ченду. Ліцензію отримано за сумою результатів виступів на чемпіонаті світу.
На другому місці на дистанції 200 м у змішаному класі — спортсмени Сінгапуру, на третьому — зі Швеції. Переможців та призерів визначали за результатами двох раундів. Бронзу чемпіонату світу на дистанції 200 м у жіночому класі українки вибороли у змаганнях із представницями Канади, Сінгапуру, Швеції та Угорщини. Учасниця клубу «Драгонком» із Горішніх Плавнів Надія Шило — неодноразова переможниця й призерка всеукраїнських змагань та чемпіонатів України, майстер спорту України з веслування на човнах «Дракон». Тренер спортсменки — Сергій Ханчевський.
Керівник клубу «Драгонком» Микола Будзинський знає Надію Шило вже 11 років, з моменту заснування клубу, та характеризує її як «сумлінну, наполегливу та сильну спортсменку». Надія Шило працює в патрульній поліції, а зараз також виконує обов’язки тренера «Драгонкому».
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