Карітас оголосив реєстрацію на отримання грошової допомоги

Частина внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у Полтаві, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас. Полтава»
Подати заявку на отримання грошової допомоги на оренду житла протягом шести місяців можуть новопереміщені ВПО, які переїхали до Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької або Кобеляцької територіальної громади менш як 30 днів тому і потрапляють хоча б під одну з таких категорій уразливості:
При цьому домогосподарство не має отримувати аналогічну грошову допомогу від інших організацій, а середній місячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень.
Для реєстрації на отримання виплат слід звернутися за телефоном: +380503464693.
Також потрібно пред’явити оригінали таких документів:
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