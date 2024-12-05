Карітас оголосив реєстрацію на отримання грошової допомоги

Вчора, 22:00 Переглядів: 144

Частина внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у Полтаві, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас. Полтава»

Подати заявку на отримання грошової допомоги на оренду житла протягом шести місяців можуть новопереміщені ВПО, які переїхали до Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької або Кобеляцької територіальної громади менш як 30 днів тому і потрапляють хоча б під одну з таких категорій уразливості:

особа з інвалідністю; особа з тяжким захворюванням;

самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3-х років.

При цьому домогосподарство не має отримувати аналогічну грошову допомогу від інших організацій, а середній місячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень.

Для реєстрації на отримання виплат слід звернутися за телефоном: +380503464693.

Також потрібно пред’явити оригінали таких документів: