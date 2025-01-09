Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення з СЗЧ до березня

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Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада підтримала рішення продовжити термін добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) або дезертували до 1 березня 2025 року. Це можна буде зробити без кримінального покарання за певних умов. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

— Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність, — написала вона.

Раніше Ірина Верещук повідомляла, що на відомчій нараді обговорювали продовження терміну добровільного повернення з СЗЧ без покарання. Тоді вона зазначала, що для роботи з повернення воїнів треба активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

— Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу, — зазначила Верещук.

Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12095 щодо дозволу на добровільне повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

За перше дезертирство не каратимуть, якщо військовий повернувся добровільно: Рада ухвалила законопроєкт

Нещодавно ми писали, що з 2022 року за фактом СЗЧ (стаття 407 ККУ) в Україні зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень. Ще 29 521 кримінальне провадження відкрили через дезертирство (стаття 408 ККУ). Такі цифри наведені у відповіді Офісу генерального прокурора на запит «Української правди».

А 20-го серпня ми повідомляли, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11322, за яким військових не каратимуть за перше дезертирство, якщо вони виявили бажання повернутися на військову службу.