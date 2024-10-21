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Полтавщина, Війна

На Полтавщині посилили розшук військових, які самовільно залишили свою частину

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 643

    

До розшуку залучаються ВСП, Нацполіція, НГУ та ДБР

Полтавський зональний відділ Військової служби правопорядку (ВСП) отримав завдання посилити пошуки та затримання військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ).

Військовослужбовців, що самовільно залишили місце служби, також доручено посилено розшукувати та затримувати працівникам Головного управління Нацполіції в Полтавській області, територіальному управлінню ДБР та військовій частині 3052 Національної гвардії України.

Про це стало відомо з розпорядження начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, яким він ввів в дію рішення Ради оборони Полтавської області від 9.10.2024 року №67 «Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави».

Скільки саме військовослужбовців з Полтавщини перебуває в розшуку не розголошується, адже ця інформація вважається закритою. Втім, нещодавно стало відомо, що з 2022 року за фактом СЗЧ (стаття 407 ККУ) в Україні зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень. Ще 29 521 кримінальне провадження відкрили через дезертирство (стаття 408 ККУ).

Такі цифри наведені у відповіді Офісу генерального прокурора на запит «Української правди». При цьому зазначається, що «за січень – вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року».

Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, закликають повернутися до лав армії.

 

У Кременчуці військова служба правопорядку затримала військового, який самовільно залишив військову частину 

Зазначимо, що журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися, яка ж подальша доля «дезертирів» після затримання поліцією або представниками ВСП. Як нам стало відомо із власних джерел у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), зазвичай таких порушників не затримують. Працівники ВСП видають їм припис, де зазначено, що військовий протягом трьох днів має прибути до військової частини, яку він залишив.

За перше дезертирство не каратимуть, якщо військовий повернувся добровільно: Рада ухвалила законопроєкт 

Нагадаємо, 20-го серпня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11322, за яким військових не каратимуть за перше дезертирство, якщо вони виявили бажання повернутися на військову службу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Нацполіція СЗЧ розшук військові дезертирство
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