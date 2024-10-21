Понад 1,6 млн гривень планують витратити у Кременчуці на купівлю машини для військового

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 292

Зокрема, частину грошей витратять на страхування і реєстрацію машини

У Кременчуці планують виділити понад 1,6 млн гривень на придбання Toyota RAV4 для військовослужбовця Героя України Олександра Кроковця. Відповідне рішення виконавчого комітету мають розглянути на найближчій сесії Кременчуцької міської ради.

Відомо, що частину грошей витратять на страхування і реєстрацію машини.

Додамо, що авто військовий отримає як подарунок від міськради замість квартири. 11 жовтня Олександр Кроковець став Почесним громадянином Кременчука.

Нагадаємо, у травні Олександр Кроковець отримав медаль «Захиснику України» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вже у жовтні стало відомо, що президент надав Кроковцю звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка».

Олександр — військовий із багаторічним досвідом, боронити Україну почав ще у 2014 році, пройшов Іловайський котел.